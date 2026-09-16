O víkendu se na jižní Moravě otevře 141 výtvarných ateliérů a galerií

O víkendu se na jižní Moravě otevře 141 výtvarných ateliérů, galerií a dílen. Šestnáctý ročník Dnů otevřených ateliérů nabídne setkání s umělci, designéry i řemeslníky přímo v místech, kde jejich díla vznikají. Akce je pro návštěvníky zdarma. Pořadatelem je Jihomoravský kraj, který poskytl 758.000 korun ze svého rozpočtu, uvedl v tiskové zprávě náměstek hejtmana František Lukl (Starostové pro jižní Moravu).
Do letošního ročníku se zapojili umělci z celého kraje. Věnují se volné tvorbě i užitému umění, řemeslu či designu. Seznam zapojených míst je dostupný na webu a také v tištěné brožuře.
Téma akce je pro letošek Krajina švů. "Nejde jen o metaforu textilu. Jde o obraz krajiny, v níž se po generace proplétají příběhy práce, řemesla, průmyslu, umění i každodenního života. Stejně jako látka nese stopy svého vzniku a používání, nese i krajina stopy činností, které ji utvářely," řekla kurátorka akce Martina Mrázová.
Slavnostní zahájení bude ve čtvrtek v galerii Šmeral Art Factory v Brně. Zároveň tam začne výstava Zbytky budoucnosti. Pracuje s představou budoucnosti vytvořenou z materiálů a obrazů z opotřebených látek, průmyslového odpadu či digitálních obrazů. Večerní program pak nabídne módní přehlídku Střední školy umění a designu a vyšší odborné školy Brno nebo zvukovou performanci tvůrčího dua Limi.noko.
"Dny otevřených ateliérů dávají lidem příležitost poznat umění jinak než při běžné návštěvě galerie. Mohou nahlédnout přímo do ateliérů a dílen, vidět, jak díla vznikají, a především se osobně setkat s jejich autory," doplnil Lukl.
Dny otevřených ateliérů se konají také na Vysočině, v Jihočeském kraj a spolkové zemi Dolní Rakousy. Umělci tam pozvou veřejnost na návštěvu o říjnových víkendech. Cílem projektu je ukázat rozmanitost současného umění a tradičních řemesel v jednotlivých regionech. Zároveň nabízí možnost objevovat jejich rozdíly i společné kořeny.