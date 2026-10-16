Občanská iniciativa v Brně spustila petici proti koalici s ODS, chystá i protest

Proti možnému vzniku široké koalice v Brně, jejíž součástí má být i ODS, vznikla petice, kterou ve čtvrtek spustila iniciativa Brno bez korupce. Okolo dnešního poledne měla přes 250 podpisů. O koalici v Brně jednají vítězné uskupení lidovců a hnutí STAN s ODS, TOP 09 a nezávislými, Zeleným Brnem, Piráty a Fakt Brno TU! a hnutím Za Lužánky. V opozici bude hnutí ANO. Na středu 21. října v 18:00 svolala iniciativa i protestní shromáždění, uvedl dnes v tiskové zprávě spoluorganizátor petice a demonstrace Jiří Šumný. Iniciativa kritizuje dosavadní působení ODS v čele Brna.
Lídr vítězů Jakub Hruška už v sobotu večer po zveřejnění výsledků voleb avizoval, že bude jednat se všemi stranami, které se do zastupitelstva dostaly, kromě hnutí ANO. "Výsledek komunálních voleb přitom umožňuje sestavit vedení Brna bez ANO i bez ODS. O to větším zklamáním pro nás je, že vítězné uskupení Lidovci a STAN podle dosavadního vývoje tuto možnost nevyužívá a jedná o koalici s ODS," uvedli organizátoři.
Iniciativa kritizuje dosavadní působení občanských demokratů, kteří měli v Brně osm let primátorku Markétu Vaňkovou s náměstkem Robertem Kerndlem. "Za tu dobu neproběhlo čtvrtletí, aby na ODS v Brně nepraskla další kauza," stojí v textu petice. Kritizují například stavbu multifunkční haly, nastavení dopravní politiky nebo záměr postavit lanovku.
Podle nich výsledky voleb dávají lidovcům v čele s Hruškou silný mandát k tomu, aby prosadil nové směřování Brna, což koalice s ODS podle nich nepředstavuje. "Proč by měla být ODS po všech zmíněných kauzách znovu součástí vedení města, pokud volební výsledek umožňuje vytvořit koalici bez ní? Na tuto otázku chceme od vítězů voleb slyšet jasnou a konkrétní odpověď," poznamenali.
Doplnili, že po novém vedení požadují transparentní postup při sestavování koalice, respekt k volebnímu mandátu a vymezení se vůči politickým strukturám, které byly v minulosti spojovány s kontroverzemi a kauzami v brněnské komunální politice.