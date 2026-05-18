Obce a další mohou od nadace získat až 100.000 Kč na sázení stromů

Obce, spolky a další organizace mohou od Nadace Partnerství získat až 100.000 korun na sázení stromů i návrat vody do přírody. Nadace v grantové výzvě rozdělí zhruba milion korun, informoval dnes v tiskové zprávě její mluvčí David Kopecký. Žádosti lze podávat ode dneška. Uzávěrka žádostí je 31. července, výsledky nadace zveřejní 28. září.
Výzva chce podpořit praktická opatření v krajině, především výsadbu stromů a keřů, obnovu polních cest, tvorbu travních pásů, úpravu drobných vodních toků nebo opatření podporující vsakování vody. Důležitou součástí projektů má být zapojení místních a dlouhodobá péče o vysazenou zeleň.
"Jen kvalitní výsadba stromů dnes nestačí. Stejně důležitá je následná péče a spolupráce místních komunit, které pomáhají krajině vracet život i odolnost vůči extrémům počasí," uvedla Anna Poledňáková z Nadace Partnerství.
O podporu mohou žádat například spolky, obce, příspěvkové organizace, školy, družstva nebo církevní právnické osoby. Maximální výše podpory činí 100.000 Kč. Projekty zaměřené pouze na výsadbu stromů a keřů mohou získat až 50.000 Kč, zatímco kombinace výsadby s dalšími adaptačními opatřeními může dosáhnout plné výše grantu.
Výzva je otevřená projektům uskutečnitelným na veřejně přístupných místech po celé České republice. Důraz bude nadace klást především na využití původních druhů dřevin, význam projektu pro zadržování vody v krajině, zapojení veřejnosti a kvalitně zajištěnou následnou péči po dobu minimálně pěti let.