Obce na jihu Moravy se zatím s návrhem akceleračních zón spíše seznamují

Obce v Jihomoravském kraji se zatím s vládním návrhem akceleračních zón, které by umožnily zrychlenou výstavbu větrných elektráren, spíše seznamují. V řadě obcí budou návrh akceleračních zón teprve probírat zastupitelé, vyplývá z odpovědí zástupců obcí, které oslovila ČTK. Podle vládního návrhu by v regionu mohly akcelerační zóny vzniknout na Hodonínsku, Znojemsku či Tišnovsku.
Jedna z navrhovaných akceleračních zón leží u Miroslavi na Znojemsku. Podle místostarosty Svatoslava Ryšavého (Zelená Miroslav) se jí budou zastupitelé teprve zabývat a pravděpodobně přijmou nesouhlasné stanovisko. Ryšavý však nepředpokládá, že by v lokalitě někdy větrná elektrárna vůbec vznikla, neboť je v blízkosti rybník, kde hnízdí ptáci.
S materiály se budou teprve seznamovat také v Hýslech u Kyjova na Hodonínsku. Starosta Libor Orság (Nezávislý) řekl, že je to čerstvá záležitost a stanovisko zatím nemají. "Vnímáme důležitost těchto akceleračních zón, ale vnímáme i naše občany a jejich potřeby a názory," řekl.
Připomínkovat vládní návrh bude chtít obec Rohozec na Tišnovsku. "Je to pro nás velké téma. Včera jsme měli se zastupiteli pracovní poradu, udělali jsme nějaký závěr. Pojedeme do Prahy na veřejné projednání, uvidíme, co se tam dozvíme," řekl starosta Tomáš Kolmačka (Nezávislý).
Zastupitelé však podle Kolmačky ještě neschválili oficiální stanovisko k návrhu. "Jsme v kontaktu s okolními obcemi. Dali jsme si do konce týdne čas, abychom to probrali na jednotlivých zastupitelstvech a nashromáždili informace," dodal.
Pokus o stavbu větrné elektrárny se objevil v minulosti v Prušánkách na Hodonínsku, zastupitelstvo s ní podle starosty Zbyňka Němečka (Piráti) nesouhlasilo a podobně se zřejmě postaví i k nynějšímu návrhu."Vytyčená lokalita je určitě největrnější v našem katastru. Investory nebyla preferovaná a většinou chtěli stavět v jiných částech, kde by se mohli snáz napojit na elektrárnu v Hodoníně," řekl Němeček k návrhu akcelerační zóny.
Návrh akceleračních zón aktuálně na území celé republiky počítá s 80 místy, na kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných elektráren. Dalších 14 chystaných zón má usnadnit budování solárních elektráren. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června včetně.