Bývalý policejní ajťák kryl známému kšefty se steroidy, dostal podmínku

R. Š. byl odsouzen k tříleté podmínce se zkušební dobou čtyři roky, propadnutí věci a peněžitému trestu 100 tisíc korun. Také David Ondra jakožto „hlava“ malé organizované skupiny obdržel tříletý podmíněný trest, tentokrát se zkušební dobou pěti let, doplněný propadnutím věci a peněžitým trestem ve výši zhruba 1,7 milionu korun.

„Písemné odůvodnění rozsudku soudkyně vyhotovuje a kancelář pracuje na písemném vyhotovení protokolu z jednání,“ informovala mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová.

R. Š., který pracoval u policie jako IT specialista, se s Ondrou seznámil v brněnské posilovně Golden Gym. Podle vyšetřování mu radil, jak pokračovat v distribuci nelegálních látek a zároveň se vyhnout podezření úřadů. Doporučil mu například, aby si založil živnost a fakturoval neexistující služby.

„Upozornil mě, že bych měl začít podávat daňová přiznání, abych nebyl nápadný. Přes svou sestřenici mi za drobné úplatky vyřizoval veškeré faktury i daňová přiznání,“ prohlásil v březnu u soudu Ondra.

R. Š. obvinění z napomáhání trestní činnosti odmítal. Podle Ondry však od roku 2018 bývalý policista věděl, o co se jedná. Předtím se o to podle něj nezajímal, ale když mu to Ondra u oběda ozřejmil, s distribucí steroidů pomáhal dál.

Za jeden šifrovaný telefon si účtoval kupní cenu plus pět tisíc korun, v případě notebooku si připočítal 14 tisíc. Ročně dodal Ondrovi dva telefony a jeden přenosný počítač.