Města se zbaví aut, do obchvatů míří miliardy. Leckde už ani nevěřili

Jeden a půl kilometru měří nová široká silnice na severním okraji Znojma, která už téměř dvacet let zeje prázdnotou. Místo po ní jezdí auta stále skrz centrum města. Důvod? Chybí klíčových 800 metrů k napojení na křižovatku. Cesta je tak slepá.

„Je to sice krátký úsek, ale naprosto zásadní. Pak silnice odvede veškerou dopravu z Pražské ulice,“ vyhlíží znojemský starosta František Koudela (ODS) zásadní posun.

S ním by se mělo začít v příštím roce, kdy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počítá s tím, že se k důležité stavbě pro zklidnění dopravy ve Znojmě vrátí. „Aktuálně disponujeme projektovým stupněm pro společné povolení a zajišťujeme projednání dokumentace pro potřebu podání žádosti o společné povolení,“ hlásí za ŘSD Lucie Trubelíková.

Už letos silničáři chtějí začít dokonce vybírat stavební firmu, přestože předpokládají, že dlouholetí kritici trasy obchvatu se i tentokrát ozvou a budou řízení o vydání povolení napadat. ŘSD i vedení města věří, že jim do karet hraje novela liniového zákona, která lhůty na vypořádání námitek zkracuje. „Věříme, že ŘSD udělá vše, co může, aby to dopadlo dobře. Ve všem bude mít naši podporu,“ slibuje Koudela k investici odhadované na 370 milionů korun.

Roky se na klidnější spánek a volnější silnice těší i v Břeclavi. I tady je v plánu obchvat a přípravné práce jsou ve finále. Od loňska už v části trasy probíhá pyrotechnický průzkum, který není tak běžný jako archeologický, na nějž letos rovněž dojde. „Za druhé světové války zde bylo bombardováno nádraží a ke konci zde vybuchla továrna vyrábějící munici,“ vysvětluje Trubelíková. Pyrotechnici dosud v místě budoucí výstavby našli zpravidla neškodné předměty, pod zemí se však ukrýval i nedokonale vybuchlý dělostřelecký protipancéřový granát.

8,6 miliardy korun půjde v příštích letech na obchvaty v Jihomoravském kraji.

„Rozhodujícím momentem bude vydání stavebního povolení, ke kterému by mělo dojít na jaře,“ sděluje břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO), přes jehož město denně projede 25 tisíc aut, z nichž nemalou část tvoří kamiony. Téměř devět kilometrů dlouhý obchvat by tranzitní dopravu ze směru od dálnice D2 a Hodonína přesměroval jižněji na novou silnici, která obkrouží město a vyústí až na nynější silnici na Valtice. ŘSD počítá, že i u této stavby odhadem za takřka tři miliardy začne letos vybírat stavební firmu a příští rok se dělníci pustí do práce.

Další suma dosahující 2,5 miliardy zamíří za rok i do Bučovic na Vyškovsku. O nové silnici, která by odvedla tisíce aut směřujících ze směru od Kyjova na Brno, se ve městě hovoří desítky let. Místní tak opakovaným slibům už ani nevěří, jak zmiňuje tamní starosta Jiří Horák (KDU-ČSL). „Já jsem ale optimista, devadesát procent překážek je překonaných,“ tvrdí.

Stejně jako v Břeclavi a ve Znojmě plánuje ŘSD i pro tuto zakázku letos vybrat stavební firmu a příští rok vyjet do polí s bagry a dalšími stroji. Letos se na pozemky plánované trasy vrhnou archeologové.

Optimistický termín v podobě roku 2026 zaznívá i u obchvatu Mikulova, který bude součástí slibované dálnice D52 z Brna do Vídně.

Nové spojení mezi dálnicemi

Obchvaty nepřipravují jen státní silničáři na hlavních trasách, v plánu jsou i na frekventovaných „okreskách“. Jednou z nich je ta přes Blučinu a Židlochovice či Vojkovice, která mnohým řidičům slouží jako spojka mezi dálnicemi D2 a D52. Severně od prvně zmíněné dvoutisícové obce na Brněnsku chystá kraj novou silnici dlouhou 4,5 kilometru. „Stavba by mohla začít letos na podzim,“ informuje šéf Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Z nedostatku peněz kvůli vysokým nákladům dosahujícím jedné miliardy korun obavy nemá. V budoucnu má na tuto novou cestu navázat i další, která odkloní část dopravy z centra Židlochovic a Vojkovic a vyústí na stávající silnici kolem Hrušovan. Tím auta absolvují celou trasu mezi oběma dálnicemi mimo obytnou zástavbu.

Blíže zahájení stavby je rovněž obchvat Hradčan na Brněnsku, které jsou zahlcené dopravou podobně jako donedávna sousední Čebín, kde už hejtmanství nechalo vybudovat novou cestu v zářezu kolem obce. „Aktuálně chystáme projektovou dokumentaci pro povolení stavby,“ říká Hanák s tím, že stavba za 400 milionů má začít v roce 2028.

Na krajském úřadě jsou v tuto chvíli v plánech ještě nové trasy kolem Želešic na Brněnsku a Jamolic v sousedství Dukovan, kde se v blízké budoucnosti začne rozšiřovat tamní jaderná elektrárna, což bude mít po dobu výstavby dopad na dopravu nejen v nejbližším okolí.