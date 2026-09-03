Období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů v Jihomoravském kraji končí

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů v Jihomoravském kraji skončí v pátek v 08:00. Opatření, které hejtman vydal 31. července, například zakazuje rozdělávání otevřeného ohně v přírodě nebo používání pyrotechniky. O zrušení období zvýšeného nebezpečí požárů dnes informoval na webu hasičů jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
Hasiči letos o letních prázdninách zasahovali u zvýšeného počtu požárů porostů. Evidovali jich 156, loni to bylo 76. Letos v létě bylo výrazné sucho. Hasiči zároveň upozorňují, že podle platné legislativy je zakázané pálení biologického odpadu a vypalování trávy.
V sobotu by v Česku mělo podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu pršet. Přeháňky nebo déšť očekávají postupně v celém Česku.
V období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je na rizikových místech zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, odhazovat hořící a doutnající předměty či používat zábavní pyrotechniku. Jde o místa jako lesy, suché travní porosty, pole či sklady sena, slámy a obilovin.