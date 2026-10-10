Kandidátka ODS a nezávislých získala v Blansku těsnou většinu

Autor: ČTK
  18:19aktualizováno  22:36
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Obecní volby v Blansku vyhrála kandidátka ODS a nezávislých s podporou TOP09. Získala 13 mandátů v zastupitelstvu s 25 členy a tedy těsnou většinu. Obhajující starosta Jiří Crha ale přesto chce vládnout s KDU-ČSL, která má tři mandáty. Druhé ANO získalo čtyři mandáty. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Crha obhajoval s s uskupením Tým Crha-ODS a nezávis. osobnosti s podporou TOP09.

"Čekali jsme, že vyhrajeme buď my, nebo ANO. Měli jsme myslím dobrou kampaň, na kandidátce navíc máme kvalitní lidi, lidi, kteří pracují ve veřejné správě. Myslím, že jsme udělali dobrý tým," řekl Crha. Řekl také, že ač mají většinu, do koalice chtějí KDU-ČSL. "Chceme ale mluvit se všemi dosavadními koaličními partnery, pak uvidíme," řekl Crha. V pondělí má ODS místní radu, kde se o koalici bude jednat, v úterý zahájí jednání. "Není kam spěchat," řekl Crha.

Čtvrté Fórum Blansko a pátá Volba pro Blansko mají po dvou mandátech. Šestí jsou Piráti s jedním mandátem.

Do zastupitelstva se nedostala koalice Levice pro Blansko, získala zhruba 3,5 procenta. "Výsledek pod pětiprocentní hranicí samozřejmě mrzí, protože nám ukazuje, že jsme zjevně nedostatečně uchopili náš program a neprezentovali ho veřejnosti dostatečně jasně. I přesto tento výsledek vnímáme se vztyčenou hlavou. Vedli jsme ryze nízkonákladovou, férovou a poctivou kampaň založenou na osobních setkáních v ulicích, nikoli na milionových rozpočtech a agresivním marketingu velkých stran," uvedli za koalici v prohlášení Emil Pernica (KSČM) a Michal Ševčík (ČSNS).

V minulých komunálních volbách vyhrálo ANO, které získalo šest mandátů, stejně jako druhá ODS. Třetí KDU-ČSL a čtvrté Fórum Blansko získaly po třech mandátech, páté SPD a šestí Piráti po dvou mandátech. Jeden mandát získal sedmý STAN, stejně jako osmá SOCDEM a devátá KSČM.

Koalici utvořily ANO, ODS, Volba pro Blansko a SOCDEM, starostou se stal Crha. Loni se po neshodách koalice rozpadla. Novou utvořila ODS, Volba pro Blansko, SOCDEM, KDU-ČSL a Fórum Blansko.

Výsledky komunálních voleb

Strana Procenta Hlasy Mandáty

ODS/TOP09 44,81 79353 13

ANO 15,24 26994 4

KDU-ČSL 10,44 18492 3

Fórum Blansko 6,96 12322 2

Volba pro Blansko 6,48 11472 2

Piráti 5,51 9764 1

SPD 4,1 7263 0

Levice pro Blansko 3,51 6220 0

Sportovci pro Blansko 2,81 4978 0

Svobodní 0,14 240 0

zdroj: www.volby.cz

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