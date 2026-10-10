Komunální volby ve Vyškově vyhrálo ANO, získalo osm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhá skončila ODS s Lidovci se sedmi mandáty. Třetí Transparentní Vyškov bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 44,37 procenta voličů. Do jednání o koalici po skončení sčítání vstoupilo jak ANO, tak ODS, řekli ČTK jejich lídři.
O 27 míst v zastupitelstvu se ucházelo 189 kandidátů. ANO získalo téměř 27 procent hlasů. "S výsledkem je určitě spokojenost, právě jednáme o možné koalici," řekl ČTK lídr hnutí ANO pro letošní volby a provozně technický náměstek vyškovské nemocnice Pavel Horáček. S kým hnutí ve Vyškově jedná, to Horáček neupřesnil.
O koalici nicméně jedná i uskupení současného starosty Karla Jurky (ODS) a místostarosty Romana Celého (KDU-ČSL), získalo bezmála 23 procent hlasů. "Máme sedm mandátů, jen o jeden méně než vítězné ANO, to je skvělý výsledek," řekl Jurka. Uvedl, že o koalici jednají s kolegy z nynější koalice. Pokud by se domluvili, měli by v zastupitelstvu dohromady 16 hlasů, potřebných pro většinu je 14. ANO by se tak opět ocitlo v opozici, přestože vyhrálo i přes čtyřmi lety.
"Děkujeme všem, kteří přišli k volbám, a především těm, kteří vložili svou důvěru do naší společné kandidátky ODS a lidovci Vyškov. Vaší podpory si upřímně vážíme. Vnímáme ji především s pokorou, odpovědností a vědomím, že důvěra občanů není samozřejmostí," uvedl na facebooku Celý.
Čtvrtá Volba pro město má tři mandáty, tři zastupitele budete mít na pátém místě VY. Šestý je Náš Vyškov se třemi mandáty.
Komunální volby ve Vyškově v roce 2022 vyhrálo hnutí ANO, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu o 27 členech. Po pěti mandátech získalo druhé uskupení VY a třetí ODS. Čtvrtá SPD měla tři zastupitele, stejně jako páté KDU-ČSL. Šestý STAN a sedmý NÁŠ Vyškov získali po dvou zastupitelích.
Ve Vyškově pak pokračovala koalice ANO, ODS, KDU-ČSL, STAN s podporou Volby pro město a Náš Vyškov. Starostkou se stala Karin Šulcová (ANO), vystřídala Karla Jurku (ODS), který se stal 1. místostarostou. Na jaře 2023 ale po neshodách v koalici zastupitelé starostku Šulcovou odvolali, na post zvolili dosavadního místostarostu Karla Jurku (ODS). Součástí koalice přestalo být vítězné hnutí ANO, nahradilo jej uskupení VY v čele s Karlem Goldemundem. Ten se také místo Jurky stal prvním místostarostou.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 26,81 45.627 8
ODS 22,83 38.860 7
Transparentní Vyškov 12,7 21.621 3
Volba pro město 11,62 19.774 3
VY 10,91 18.569 3
Náš Vyškov 10,22 17.390 3
Patrioti pro Vyškov 4,9 8337 0
Zdroj: www.volby.cz