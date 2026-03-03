Když jí diabetoložka řekla, že jí hrozí předčasná smrt, pokud se sebou nebude něco dělat, rozhodla se svou vysokou váhu řešit. Její maminka měla cukrovku a zemřela v šestapadesáti letech, Ladislavě Niklové bylo jen o deset let méně, když se loni v červnu vydala na obezitologii v brněnské SurGal Clinic. „Nechtěla jsem umřít,“ vysvětluje.
Dva měsíce po první návštěvě kliniky prodělala bariatrickou operaci, konkrétně chirurgické zmenšení žaludku. „Nosívala jsem velikost oblečení šedesát a teď zapnu sukni čtyřicet čtyři,“ raduje se Niklová.
Světový den obezity
Po zákroku se jí podařilo zhubnout dvacet kilo, ačkoli jak sama říká, o číslo na váze nejde. Vnímá hlavně celkovou změnu životního stylu. Je více aktivní, a kdyby nešla dvakrát týdně do posilovny, pohyb by jí chyběl. Ještě nedávno pro ni přitom byl náročný i běžný domácí úklid – zadýchávala se a ohýbání jí činilo velké potíže.
„Od operace chce moje hlava cvičit,“ směje se pacientka, která se konečně nestydí chodit nejen do posilovny, ale ani na veřejné koupaliště.
Pro Niklovou je hlavním výsledkem léčby vyřešení vážného zdravotního problému v podobě vysoké hladiny cukru v krvi. „U pacientky došlo k úplnému vyléčení diabetu druhého typu. Dříve si musela píchat inzulin a brát další léky několikrát denně. Po sedmi měsících od operace jí stačí medikace jednou denně,“ přibližuje primář chirurgie SurGal Clinic Tomáš Paseka. „Neléčíme váhu, nehoníme se za každým zhubnutým kilogramem. Jde nám o reset organismu, který zvrátí život ohrožující stav,“ doplňuje.
Podle něj lidi přiměje k řešení obezity to, co sami vnímají, tedy bolesti kloubů, problémy se spánkem nebo neschopnost zavázat si tkaničky u bot. Mnohem horší jsou však rizika, jež nejsou na první pohled viditelná, ať už jde o vysoký krevní tlak, neplodnost, ztukovatění jater či zmiňovanou cukrovku.
Brzká chuť na další porci
Odborníci se shodují, že obézních lidí stále přibývá. „Žijeme v době, kdy je všeho dostatek,“ objasňuje vedoucí ambulance domácí nutriční péče II. interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Josef Prosecký. Podle něj naše tělo funguje jako zásobárna energie a tu přebytečnou ukládá na horší časy. Jenže nyní období strádání nezažíváme.
„Jsme obklopeni průmyslově vytvářenou stravou, která je vyráběna tak, aby ji tělo rychle zpracovalo, uložilo a abychom měli brzy chuť na další porci. Proto roste počet lidí, kteří se potýkají s vyšší hmotností,“ vysvětluje lékař.
|
Dřív se uklidňovala jídlem, teď procházkami. Žena po zákroku shodila 50 kilo
K problému obezity se však musí přistupovat komplexně. „Data hovoří o tom, že lidé hubnoucí s pomocí lékaře jsou úspěšnější než ti, kteří se o to pokoušejí sami,“ nadhazuje Prosecký, proč mají lidé vyhledat odbornou pomoc. Často se setkává s těmi, kteří se dostali do bludného kruhu diet a jojo efektů. Pokud na to pacient nestačí sám, pomůžou mu odborníci – psychologové, nutriční terapeuti, obezitologové nebo trenéři.
Důležitá je taká vzájemná podpora mezi obézními lidmi, kteří se často propojují přes internet a radí si v různých facebookových skupinách. „Osobní kontakt je nenahraditelný, proto připravujeme Bariclub, kde pacienti budou moci sdílet své zkušenosti,“ oznamuje ředitelka SurGal Clinic Jitka Smrčka.
Populární léky vyjdou draho
Tato komunitní služba bude pacienty jednak směřovat ke specialistům a jednak si díky ní budou moci být oporou. Povede ji Markéta Jarošová, která odmalička bojovala s posedlostí jídlem.
„Když se mi něco povedlo, odměňovala jsem se něčím dobrým. Nechala jsem váhu zajít do extrému a pak už jsem s tím sama nebyla schopná nic dělat,“ popisuje Jarošová. Ve třiceti letech se rozhodla svůj život změnit a podstoupila bariatrickou operaci. „Už tři roky se držím. V Bariclubu chci také motivovat pacienty, aby si váhu dlouhodobě udrželi,“ líčí svou vizi. Zatím je však plánování tohoto klubu teprve na začátku.
|
Hubnout pomocí „zázračného“ Ozempicu? Proč ne, ani chirurgie není přirozená, říká lékař
Surgal Clinic také rozšiřuje své služby o novou operační metodu, a to mini-gastrický bypass. Podle odborníků je pro každého pacienta vhodná jiná metoda, proto je třeba vždy individuální posouzení. Některým by mohla vyhovovat právě tato forma zmenšení žaludku a zkrácení délky tenkého střeva.
Zatímco chirurgické zákroky indikované lékařem hradí zdravotní pojišťovny, nové farmakologické možnosti léčby obezity jsou závislé na peněženkách pacientů. Ozempic nebo Monjaro, látky užívané v tabletách nebo aplikované injekčně, se začínají využívat i u nás, ale jsou finančně nákladné. Navíc pokud by pacient léčbu přerušil, podle dosavadních dat pravděpodobně nabere shozenou váhu zpátky.
|
26. října 2023