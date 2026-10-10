Do druhého kola senátních voleb v obvodu Znojmo postoupil obhajující senátor Tomáš Třetina (TOP 09). Za týden se utká s Jiřím Kyněrou (ANO). Třetina získal 35,55 procenta hlasů, druhý Kyněra má 22,28 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 45,07 procenta voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů.
Na třetím místě skončil Jindřich Růžička (nezávislý) s 18,67 procenta hlasů. Čtvrtá v pořadí je Petra Rédová Fajmonová (Stačilo!) s 11,78 procenta hlasů. Pátou příčku obsadila Bohumila Beranová (Hlas regionů), volilo ji 6,65 procenta lidí. Šestý je Pavel Černý (Přísaha) s 5,04 procenta.
V roce 2020 Třetina ve 2. kole získal 54,57 procenta hlasů. Druhý skončil Jan Grois (ČSSD, za SOM). Voleb se zúčastnilo sedm kandidátů.
Výsledky senátních voleb
Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů
Tomáš Třetina (TOP 09) 35,55 14328
Jiří Kyněra (ANO) 22,28 8980
Jindřich Růžička (nezávislý) 18,67 7528
Petra Rédová Fajmonová (Stačilo!) 11,78 4749
Bohumila Beranová (Hlas regionů) 6,65 2683
Pavel Černý (Přísaha) 5,04 2033
zdroj: www.volby.cz