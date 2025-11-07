Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě

Auta projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede objížďka rozkopané Fryčajovy ulice, která je stěžejní spojkou do nedalekých Bílovic nad Svitavou. Dopravní kolaps podle místních nenastal jen díky tomu, že se zavírají oči nad porušováním předpisů. Brno zároveň čelí žalobě spolku z Bílovic.

„Nejde jen o zvýšený hluk, ale hlavně o bezpečnost. Mám tři malé děti a pravidelně se pohybujeme po ulici, kde jsou velmi úzké chodníky, kolem kterých teď v těsné blízkosti projíždí spousta aut. Už to je nepříjemné, navíc se potvrdily obavy, že spěchající řidiči budou na chodníky najíždět a ohrožovat chodce,“ popisuje útrapy místních Ivan Remeš.

Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou trasou opravované Fryčajovy ulice stěžují mimo jiné na pravidelné vjíždění aut na chodníky. (listopad 2025)
V nebezpečí jsou podle něj i cyklisté, kteří jsou zvyklí tudy projíždět i s dětmi. „Protože je tu málo místa, tak je auta předjíždějí ve vzdálenosti třeba deset centimetrů,“ poukazuje další z obyvatel zasažené části Obřan Vít Rybák.

Problém v lokalitě způsobila nedávno zahájená oprava vytížené Fryčajovy ulice, která má trvat dva roky. Město původně stanovilo objížďku přes Ochoz u Brna, což trasu z Obřan do Bílovic prodlouží ze zhruba dvou a půl kilometru na desetinásobek. Po náhradní objížďce přes obřanské ulice Mlýnské nábřeží a Hradiska měly jezdit jen autobusy MHD, záchranné složky a pár lidí s průkazem ZTP.

„Jenže ze dne na den došlo k zásadní změně a rozhodlo se o udělení povolenek i pro obyvatele horní části Obřan. Aktuálně je povolenek víc než tisíc, přičemž na takový počet aut nejsou vozovky v ulicích Mlýnské nábřeží a Hradiska absolutně stavěné. To ví i magistrát, který ve vyhlášce uvádí, že tyto ulice nejsou oficiální objízdnou trasou a kapacitně ani parametrově nevyhovují. Dokonce uvádí, že při větším provozu zde hrozí dopravní kolaps,“ upozorňuje Remeš.

Přesto se město rozhodlo do zmíněných ulic pustit násobně víc aut, než kolik jich tu běžně jezdí. „Cílem opatření v okolí Fryčajovy je, aby rekonstrukce neodstřihla od centra obyvatele sídliště v Obřanech,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Některým se jen nechce pěšky, kritizuje obyvatel

Výsledkem je napjatá situace. Na začátku týdne, kdy se tudy auta ve velkém rozjela, omezoval průjezd v jedné ze zatáček květináč, který v těsné blízkosti silnice postavila na svém pozemku Lucie Konvičková. Autobusy kvůli tomu museli na místě korigovat pracovníci dopravního podniku. Tuto překážku následně jeden z řidičů osobních aut odsunul a nyní už v provozu nebrání.

Dusno kvůli uzavírce. Na objížďce lidé natáhli pásku, autobus projede jen stěží

„Naštěstí nenastal žádný kolaps. Objízdné trasy fungují tak, jak byly stanoveny. Minibusy dopravního podniku projíždějí normálně. Problém působí někteří řidiči, kteří nedodržují stanovenou třicítku,“ popsala situaci v týdnu starostka Maloměřic a Obřan Ludmila Kutálková (PRO Maloměřice a Obřany).

„Situace je klidná, problematickým místem projíždíme bez komplikací a dispečerského řízení,“ doplnila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Lidé ze spodní části Obřan u řeky Svitavy však namítají, že dopravní kolaps nenastal jen proto, že se úmyslně zavírají oči nad dopravními přestupky. Mezi ně podle nich patří couvání na přechody, nebezpečné předjíždění cyklistů, překračování povolené rychlosti a především neustálé vjíždění na chodníky, bez čehož v některých úsecích není možné, aby se auta minula.

„Běžnou praxí je, že auto jede po chodníku dlouhou vzdálenost. Stává se, že doslova najíždí do chodců a řidiči se rozčilují, proč jim nechceme uhnout. Všichni vědí, že kdyby na to policie dohlížela, tak dojde ke kolapsu. Magistrát chce zkrátka udržet dopravu za každou cenu,“ říká Remeš. „Komické je, že předpisy nedodržuje ani městská policie,“ přisazuje si Rybák.

Ten přidává i konkrétní osobní zkušenost. „Hned první den fungování této náhradní objížďky jel po chodníku červený vůz, jehož řidič na mě agresivně křičel po upozornění, že se dopouští přestupku. A za dvě minuty pak jel zpátky. Někteří lidé situaci zneužívají, protože se jim nechce jít ani kousek pěšky,“ líčí Rybák.

V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli. (3. listopadu 2025)

„Trasa nějakým způsobem funguje jen díky tomu, že se nedodržují dopravní předpisy. Přitom není taková katastrofa to objet, já sám jsem objížďkou přes Ochoz dřív jezdil. A když chce někdo jet do města, tak už vůbec nerozumím, na co si stěžuje. Ale nejvíc mi vadí bezohledný přístup lidí, kteří spěchají a nevidí při tom, co mohou způsobit, a že ohrožují bezpečnost jiných,“ sděluje.

Místním se zrušilo parkování

Oba muži z Obřan navíc upozorňují na další úskalí, kterému lidé bydlící u řeky čelí. Aby byla ulice Hradiska pro současný režim průjezdná, musela v ní být zrušena parkovací místa pro místní obyvatele.

„Beru to jako nespravedlnost, kdy jedna skupina obyvatel byla upřednostněna před druhou. Obyvatelé horních Obřan si nějakým způsobem vymohli objížďku přes naše ulice a aby to bylo možné, tak nám zrušili skoro všechna parkovací místa. Přitom v okolí se parkovat nedá,“ zlobí se Remeš.

„Navíc lidé z Hradisek nedostávají povolenky ani pro své rodinné příslušníky. Takže lidé z horních Obřan si před domem nasednou do auta a pohodlně projedou, zatímco v našich ulicích se k některým starším lidem nedostanou bez větších komplikací jejich příbuzní, ale ani kurýři nebo opraváři,“ zmiňuje Remeš.

Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou...

Rybák kritizuje i údajnou přezíravost těch, kteří si propírané povolenky pořídili. „Vymohli si je za našimi zády. Teď nás mají za rukojmí a chovají se k nám tak, že máme být všichni zticha. Problémy, které u nás nastaly, nevidí. Když jsme iniciovali schůzku, kde jsme jim chtěli ukázat, jak to u nás funguje a proč se současnou situací nesouhlasíme, tak nikdo nepřišel,“ vytýká Rybák.

Město ujišťuje, že stávající stav sleduje a vyhodnocuje. Situaci má hlídat také kamerový systém. „Naší snahou je zajistit obyvatelům Obřan, a potažmo také Bílovic, spojení s městem. Rekonstrukce ulice Fryčajova je bezesporu náročným projektem, který vyžaduje v mnohém kompromisy. V tuto chvíli je předčasné odhadovat, jak často budou držitelé povolení k vjezdu trasu využívat,“ konstatuje Poňuchálek.

Nikdo nepromyslel kyvadlový provoz, namítá žalující spolek

Kromě stížností čelí Brno také žalobě, kterou na něj podal spolek Rozumná cesta se sídlem v Bílovicích. V tomto případě se nejedná o náhradní objízdnou trasu využívanou řidiči s povolenkami, ale o tu hlavní, která vede přes Ochoz. Právě tu spolek napadl.

„Místo 2,4 kilometru musí řidiči ujet 22 kilometrů. Tato objížďka navíc svádí nadměrný provoz do obcí na trase. Klient dbá i na ekologickou stránku, takže zohledňuje také zplodiny a spotřebované palivo navíc, které desetinásobnou trasou vzniknou,“ oznamuje advokát spolku Martin Hasák.

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Podle něj sdružení nijak nezpochybňuje potřebu oprav inženýrských sítí na Fryčajově.

„Klient má ale za to, že se nikdo vážněji nezamyslel nad možností kyvadlového provozu na Fryčajově, který by negativní dopady oprav snížil. Možnost průjezdu pro záchranné složky tam je, takže by měl být možný i kyvadlový provoz, se kterým se však při rozhodnutí o stanovení objízdné trasy úřady nevypořádaly. Podle klientových informací se tato možnost zpočátku zvažovala, ale pak se od ní odstoupilo, protože by oprava Fryčajovy byla složitější a tím pádem i delší a dražší. To by však nemělo převážit nad zájmem dotčených lidí,“ uvádí Hasák.

Vedle žaloby na město podal také podnět k provedení přezkumného řízení, který má posoudit nadřízený orgán, tedy krajský úřad. „Celé se to dá provést tak, aby to co nejméně zasáhlo občany,“ podotýká advokát. Situaci na náhradní objízdné trase nezohledňoval. „To je další aspekt, který není nijak překvapivý, ale já jsem ho ze své pozice nemohl předjímat,“ vysvětluje.

