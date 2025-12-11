„Je to taková idea, kterou bychom chtěli zkusit. Na startu příštího roku o tom budeme debatovat s městskou částí,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Miloš Havránek.
Ten je se svým týmem přesvědčen, že tramvajová trať opuštěná od 60. let minulého století má svůj význam. Ostatně průmyslový areál kolem výrobce traktorů Zetor v Líšni dostává poslední roky novou, moderní podobu, rostou tady další haly a čím dál víc lidí tady opět pracuje. A právě za plotem areálu vede, respektive dnes u něj končí, tramvajová trať.
Záměr jednokolejné tratě do Líšně má podle Havránka tu výhodu, že by se koleje držely ve stopě stávající dráhy, tudíž by se mohlo jít pouze formou opravy, a nikoli nové stavby. „Stávající trať nikdy nebyla zrušena,“ poznamenal Havránek.
Režim opravy znamená méně případných komplikací při vyřizování potřebných povolení. Ty dopravní podnik před lety zažil, když chtěl obnovit klasickou dvojkolejnou trať.
Části tratě už podnik opravil
Do Líšně k depozitáři Technického muzea, u něhož stará trať končí, by se tak od Zetoru jezdilo pouze po jedné koleji. Vedle ní by vedla podle plánů městského dopravce cyklostezka. Plánovaná jednokolejka by alespoň v počátku byla podle Havránka dostatečná.
Někdejší kritik obnovy tramvajového spojení Michal Štourač zatím o záměru a jeho parametrech neví, přesto si nedokáže představit, že by za domy, které tam stojí, projížděly každých pár minut tramvaje.
„Plánovaná zástavba, kterou se argumentovalo, směrem k Zetoru zatím není až tak aktuální. Musely by se nejdřív dělat další studie, jak říká územní plán, tudíž nevím, čím by si to dokázali zdůvodnit,“ řekl Štourač iDNES.cz.
Trať, na níž v současnosti v úseku od smyčky Stránská skála do centra jezdí většina spojů linky 10, má podle městského dopravce velký potenciál. Zájem o ni má ostatně i průmyslový developer CTP, který postupně vykoupil někdejší haly Zetoru, zboural je a na jejich místě postavil nové moderní. Nedávno získal do majetku i tamní slévárnu. Developer usiluje o to, aby trať nabízela tamním pracovníkům dobré spojení, ke smyčce pod Stránskou skálou schované za plotem proto chystá široký chodník.
Přímo dopravní podnik loni a letos zrekonstruoval části této trati, zbývá už jen rekonstrukce samotné smyčky. Ta je v plánu v nejbližší době. „V současnosti je vypsané výběrové řízení na zhotovitele,“ sdělil ředitel Havránek.