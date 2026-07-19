Obnovená naučná stezka v Národním parku Podyjí představí 58 druhů dřevin

Správa Národního parku Podyjí obnovila naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům představí 58 druhů stromů, keřů a lián typických pro tamní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelů a QR kódů s rozšiřujícími informacemi, uvedla správa parku na webu.
Původní Popická naučná stezka nově nese název Naučná stezka Dřeviny Podyjí. Označení se změnilo kvůli novému tematickému zaměření.
"Při přípravě stezky jsme vybírali druhy tak, aby představily pestrost zdejší krajiny – od lesních velikánů přes keře až po ovocné dřeviny a vinnou révu. Ke každému zastavení jsme připravili stručné texty doplněné o QR kódy, díky nimž mohou návštěvníci poznávat přírodu i více do hloubky," uvedla Veronika Dubovská, která dřeviny vybírala.
Podyjí patří k druhově nejbohatším územím České republiky. Rozmanitost lesů, stepí, sadů i údolních luk vytváří podmínky pro více než 100 druhů dřevin.
"Národní park Podyjí letos slaví 35 let od svého vyhlášení. Vedle péče o cennou přírodu považujeme za stejně důležité pomáhat lidem poznávat její hodnoty. Obnovená Naučná stezka Dřeviny Podyjí propojuje ochranu přírody s moderním environmentálním vzděláváním a věřím, že bude dlouhá léta inspirovat návštěvníky i školy k objevování jedinečné krajiny Podyjí," uvedl ředitel správy národního parku Pavel Müller.
Naučná stezka bude sloužit nejen individuálním návštěvníkům, ale také školám. Správa parku od srpna otevře rezervace komentovaných exkurzí pro mateřské, základní i střední školy.
Informační tabulky jsou umístěné na sloupcích z trnovníku akátu, invazního druhu odstraňovaného při péči o území národního parku. Využilo se tak odolné dřevo z likvidovaných stromů.