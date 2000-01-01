náhledy
V Brně otevřela nová pobočka fastfoodového řetězce Burger King. Sídlí v ikonické budově podle návrhu Oskara Pořísky blízko hlavního vlakového nádraží, která se při opravách přiblížila původnímu vzhledu. (28. srpna 2025)
Budova někdejšího Čedoku u nádraží v Brně vznikla ve 20. letech 20. století jako městská ubytovací kancelář a spořitelna.
Autor: Muzeum města Brna
Budova Čedoku v roce 1957.
Autor: prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
V ikonické budově podle návrhu Oskara Pořísky blízko hlavního vlakového nádraží v Brně dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok.
Autor: Muzeum města Brna
Pobočka cestovní kanceláře Čedok sídlila u nádraží desetiletí. Nyní je budova prázdná, Brno v ní chce vybudovat restauraci.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V Brně otevřela nová pobočka fastfoodového řetězce Burger King. Sídlí v ikonické budově podle návrhu Oskara Pořísky blízko hlavního vlakového nádraží, která se při opravách přiblížila původnímu vzhledu. (28. srpna 2025)
