Obyvatelé Kamenné kolonie v Brně získají komunitní centrum pro kulturní akce

Obyvatelé brněnské Kamenné kolonie získají místo pro setkávání a pořádání akcí. V bývalém kulturním domě vznikne komunitní centrum. Stavební úpravy budovy, kterou má ve správě městská část Brno-střed, započaly na začátku letních prázdnin. Dům nyní čeká výmalba, výměna kotle a instalace nábytku. Zázemí v opravených prostorách najde třeba ženský pěvecký sbor Šlajerky z Kamenky, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí městské části Michal Šťastný.
Kamenná kolonie vznikla jako osada ve vytěženém pískovcovém lomu v prudkém svahu nad řekou Svratkou v roce 1925. Původně ji obývali chudí dělníci, čemuž odpovídaly malé domky postavené těsně vedle sebe. Podobné kolonie vznikaly i v dalších městech v Česku, Kamenná kolonie je ale jediná, která se zachovala dodnes.
"Obyvatelé Kamenky dlouhodobě postrádali kulturní centrum, kde by mohli pořádat výstavy, divadlo a mnohá další sousedská setkání. Jsem rád, že se nám podařilo najít dohodu s bývalým nájemcem a uvolnit prostor, který nyní bude fungovat jako občanský klub," řekl radní městské části Brno-střed Martin Brym (TOP 09).
Původní dům s číslem 35 byl po druhé světové válce ve špatném technickém stavu. Budova přešla pod správu národního výboru, poté šla k zemi. Nová stavba, která sloužila jako kulturní dům, vznikla za pomoci místních obyvatel. Později v ní našel zázemí Svaz českých žen. Konaly se tam besídky, plesy či divadelní a filmová představení. Několik posledních let dům využívala nezisková organizace Filia.
Práce téměř za 200.000 korun potrvají podle starosty městské části Vojtěcha Mencla (ODS) do září. "S místními, kteří se na úpravách také podílí, chystáme na podzim slavnostní otevření," uvedl starosta.
Potřebné zázemí včetně společenského sálu tak získá třeba pěvecký sbor Šlajerky z Kamenky, který funguje od roku 2020. "Dosud jsme musely s pěveckým sborem, který už má patnáct stálých členek, zkoušet pouze po domácnostech. Jsme proto rádi, že se obnovuje tradice a Kamenka bude mít zpět své komunitní centrum," uvedla Jarmila Slaninová z pěveckého sboru.