„Pracovníkovi příspěvkové organizace města je kladeno za vinu, že neučinil dostatečná opatření, která by mohla neštěstí zabránit, v podobě trvalého zajištění proti pádu. O rizicích možného pádu branek měl dostatek informací mimo jiné z protokolu o odborné technické kontrole. Stejně tak věděl, že dochází k odstraňování ukotvování těchto branek,“ sdělil před rokem při vznesení obvinění policejní mluvčí Pavel Šváb.
Nyní se vyšetřování posunulo do finální části, státní zástupce na Okresní soud v Břeclavi doručil obžalobu. Na její podání upozornila Česká televize. Datum konání hlavního líčení zatím není známo.
Obžalovaný už pro město podle starosty Svatopluka Pěčka (ANO) delší dobu nepracuje. V době tragédie byl zaměstnancem Technických služeb města Břeclav, organizace měla na starosti mimo jiné zabezpečení na hřištích.
Podle vyjádření mluvčí města Ivany Solaříkové z května 2024 docházelo k pravidelným kontrolám zmíněného hřiště, dokonce nad rámec zákonných povinností. Branka byla v době poslední revize, téměř rok před tragédií, ukotvená.
Město po tragické nehodě nechalo externí firmou zkontrolovat všechna hřiště a na konci předloňských letních prázdnin oznámilo, že revizní zprávy neuvádějí žádné zásadní výhrady, které by znemožňovaly bezpečný provoz.
Zpřístupněno bylo i hřiště, kde zemřel chlapec, nebezpečné branky však tehdy byly nahrazeny malými oranžovými kužely.