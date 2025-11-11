Místo ryb vytáhli tři muže z ohnivého pekla. Strach si zachránci ani nepřiznali

Karolína Kučerová
  5:52aktualizováno  5:52
Mimořádnou rozhodnost i odvahu prokázali dva rybařící elektrikáři ve Veselí nad Moravou. Před ohněm zachránili tři muže, na konci minulého týdne získali ocenění za mimořádně záslužný čin.
Dva zachránci (zleva) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění za...

Dva zachránci (zleva) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění za mimořádnou odvahu při záchraně tří lidských životů. (7. listopadu 2025) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Dva zachránci (zleva) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění za...
Dva zachránci (zleva) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění za...
Dva zachránci (uprostřed) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění...
Záchranu tří lidí z hořících unimobuněk na Hodonínsku má na svědomí především...
Na ryby většinou míří lidé za klidem, pohodou a blízkostí vody. Dvojice kamarádů, která předminulý pátek vyrazila na lov ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku, však místo toho zažila drama, akci a setkání se žhnoucími plameny. Tomáš Gazdík a Martin Bublík se zničehonic proměnili v hrdiny, když vytáhli tři muže od hořící unimobuňky.

Zachránil hořícího muže, sám se při tom pořezal. Rybáři hrdinsky zasáhli při požáru

„Jeden kronikář kdysi napsal: Město Akkon padlo, protože každý konal jen svou povinnost. To jsou velmi moudrá slova, podle mého názoru vhodná i pro tuto situaci. Kdyby oba pánové konali jen svou povinnost, mohli zavolat hasiče a utéct z místa. To by ale mohlo mít tragičtější následky. Oni tak naštěstí neučinili,“ ocenil starosta Petr Kolář (TOP 09) dvojici mužů z Bánova na Uherskohradišťsku.

Vše začalo předminulý pátek po osmé večer velkou ránou, která rybáře odtrhla od prutů. „Bylo to, jako by někdo bouchl kladivem do plechu. Po chvilce jsme viděli, jak za stromy nad valem lítají jiskry,“ popisuje první momenty Gazdík. Nejprve jej s kamarádem napadlo, že někdo něco pálí, ale po chvilce se jim zdálo, že oheň neustále sílí. Rozhodli se proto situaci prověřit.

Rybáři viděli, jak na muži hoří bunda

A jak se ukázalo, jednalo se o rozhodnutí, které zachránilo životy. Záře plamenů je zavedla k nedaleké lokalitě s mnoha chatkami, která patří k oblíbeným rekreačním místům. Tam spatřili hořící unimobuňku a hned pochopili, že je zle.

„Plameny byly obrovské, dosahovaly až nad koruny stromů a šel odtud obrovský žár. Najednou jsme zahlédli muže, který se držel plotu. Hořela mu bunda a křičel o pomoc. Za ním jsem viděl invalidní vozík,“ líčí Gazdík.

Oba zachránci bez váhání jednali. K přístupu za plot jim bránil ostnatý drát a zamčená branka, tak mezi plotem a drátem vytvořili prostor, kterým vozíčkáře vytáhli. Nezbývalo jim přitom nic jiného, než jej chytit za hořící bundu. Oba si při tom popálili dlaně, Bublík má jednu stále obvázanou.

Školák zachránil dívku, která se propadla ledem. Sám přitom riskoval

Tím ovšem jejich statečné jednání neskončilo. Ve dveřích jedné z unimobuněk si všimli dalších dvou postav, ke kterým však už bylo kvůli nesnesitelnému žáru nemožné se dostat. „Křičeli jsme na ty lidi, ať běží k nám, k té vytvořené díře. Oni byli asi v šoku, protože se nejprve vůbec nehnuli,“ vybavuje si Gazdík.

Když nakonec jeden z mužů z unimobuňky zareagoval, místo k rybářům doběhl k zavřené brance s tím, že ji odemkne. „Jenže měl takový obrovský stoh klíčů a trvalo mu, než našel ten správný. A zámek byl úplně rozžhavený, takže se o něj okamžitě popálil,“ přibližuje Gazdík. Na řadu tak muselo přijít jiné řešení. Zachránci nakonec vykopli plechovou výplň branky a vzniklou dírou oba muže vytáhli.

Měl by to udělat každý, míní ocenění muži

Hrdinové celou dobu cítili obrovský nával adrenalinu, přesto dokázali zachovat chladnou hlavu a jednat systematicky. „Bylo to celé tak nějak automatické. Měli jsme strach, ale nepřiznávali jsme si ho,“ podotýká Bublík.

Ke zvládnutí situace jim pomohl i fakt, že jsou oba elektrikáři, a znají tak správný postup při požáru. Díky tomu věděli, že je nutné od mužů za plotem zjistit, zda nejsou uvnitř propanbutanové lahve nebo kanystry s benzinem, které by mohly vybuchnout.

Dva zachránci (zleva) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění za mimořádnou odvahu při záchraně tří lidských životů. (7. listopadu 2025)
Dva zachránci (zleva) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění za mimořádnou odvahu při záchraně tří lidských životů. (7. listopadu 2025)
Dva zachránci (zleva) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění za mimořádnou odvahu při záchraně tří lidských životů. (7. listopadu 2025)
Dva zachránci (uprostřed) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění za mimořádnou odvahu při záchraně tří lidských životů. (7. listopadu 2025)
Přestože riskovali své životy, jako hrdinové se necítí. „Za medaili a poděkování jsme rádi, ale nějak speciálně si vůbec nepřipadám. To je něco, co by měl v tu chvíli udělat každý člověk,“ je přesvědčen Bublík.

Jejich okolí však má jiný názor. Zachránci obdrželi několik milých vzkazů včetně těch od zákazníků firmy, kde oba pracují. Gazdíkovi se dokonce přes sociální sítě ozvala dcera jednoho ze zachráněných mužů s tím, že mu moc děkuje. Sama žije v zahraničí.

Hráli na schovávanou a najednou byli ve studni, líčila oceněná učitelka

Slova chvály má také ředitel hodonínských hasičů Tomáš Salajka. „Sám jsem na místě byl a viděl jsem tu situaci. Chtěl bych oběma moc poděkovat, protože kdyby nezasáhli a pouze zavolali hasiče, ti muži vevnitř by to nepřežili,“ upozorňuje.

Hasiči dorazili na místo v půl deváté večer, pouhé čtyři minuty po ohlášení požáru. Do boje s plameny se pustily tři jednotky profesionálních a tři jednotky dobrovolných hasičů, rozebírat musely konstrukce o rozloze asi šest krát deset metrů. Způsobená škoda činí podle odhadu vyšetřovatele 50 tisíc korun, zásahem se však podařilo zachránit vedle stojící garáž a chatku v hodnotě asi 400 tisíc.

Jaký je stav zachráněných mužů, není aktuálně známo. Všichni tři skončili v okolních nemocnicích, dva z nich s popáleninami prvního a druhého stupně. Příčiny požáru hasiči stále vyšetřují.









Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...

Hasiči ve Zlíně v pondělí večer po několika hodinách lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy, dále se tedy nešíří. Na místo nakonec přijelo třináct...

10. listopadu 2025  18:12,  aktualizováno  23:10

Lounští zastupitelé schválili schodkový rozpočet, saldo pokryje rezerva

ilustrační snímek

Lounští zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili rozpočet na rok 2026 s příjmy okolo 760 milionů korun a výdaji zhruba 830 milionů korun. Rozdíl radnice...

10. listopadu 2025  20:45,  aktualizováno  20:45

