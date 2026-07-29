Ochlazení ve vedrech lidem opět nabídnou sály na brněnské Nové radnici

Ochlazení v nadcházejících horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové radnici. Otevřené budou od čtvrtka 30. července do neděle 2. srpna vždy od 10:00 do 18:00, informoval magistrát na svém webu. Na vedra se připravují i další jihomoravská města či instituce. Například Krajský soud v Brně omezí ve čtvrtek 30. července a v pátek 31. července odpolední pracovní dobu, vyplývá z dokumentu na webu soudu.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se teploty na jihu Moravy ve čtvrtek mohou vyšplhat až k 38 stupňům Celsia, v pátek by mohlo být ještě o stupeň víc.
Schovat se před horkem v Brně budou moct lidé ve Sněmovním a Rytířském sále na Nové radnici. Historické sály zpřístupnilo město lidem na tři dny už na konci června, tehdy do nich zavítalo 108 lidí. Klimatizované prostory jsou běžně veřejnosti nepřístupné, lidé se tam dostanou jen při vybraných příležitostech jako při koncertech. Zasedá v nich brněnské zastupitelstvo. Do sálů se návštěvníci dostanou z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí, připravená je pro ně i voda.
Kromě zázemí historických sálů nabízí v brněnských ulicích osvěžení i mlžítka či pítka. Lidé v centru města také potkají kropicí vozy, projíždět jím budou třikrát denně, řekl ČTK mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný.
Podobně k nadcházejícím vysokým teplotám přistoupí třeba i v Kuřimi na Brněnsku. Stejně jako na konci června tam i nyní otevřou zimní stadion, řekl ČTK starosta města Drago Sukalovský (STAN).
Krajský soud v Brně kvůli horku omezí tento týden ve čtvrtek a v pátek pracovní dobu. Týká se to pracovišť v Rooseveltově a Husově ulici. Pracovní doba je rozhodnutím předsedy soudu Milana Čečotky omezena do 13:00 ve výkonu i správě soudnictví. "Opatření se nevztahuje na případy nařízených soudních jednání, v nichž byl jejich začátek stanoven na 13:00 a později, případně, v nichž jednání skončí po 13:00," stojí v oznámení.