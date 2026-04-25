Ochranáři v Moravském krasu počítají mladé sokoly, zatím jich je sedm

Ochranáři v Moravském krasu počítají čerstvě vylíhnuté sokoly stěhovavé, zatím jich je sedm. ČTK to řekl René Bedan, který tyto vzácné dravce v Moravském krasu sleduje dlouhodobě. Sokoli v Moravském krasu zahnízdili opět po roce. Uzavřená je turistická trasa u jeskyně Jáchymka, aby lidé ptáky nerušili.
V Moravském krasu sokoli hnízdí na třech místech. Pár, který dlouhodobě obývá lokalitu kolem Jáchymky a Býčí skály, si letos vybral hnízdiště na Jáchymce. Tam už se mláďata vylíhla. "Také díky stráži přírody a dobrovolníkům zajišťujícím dodržování uzavírky v okolí hnízda se mohla vylíhnout čtyři mláďata," uvedl Bedan.
Sokolí pár obě historická hnízdiště střídá. Předloni byl právě na Jáchymce, loni na Býčí skále. "Je to jeden pár, který využívá dvě místa. Tak blízko sebe by se dva různé páry nesnesly," uvedl už dříve Bedan. Doplnil, že i letos ale ptáci na Býčí skálu sice zalétávali, ale nakonec dali přednost právě Jáchymce.
Dva další páry hnízdí v rezervaci Vývěry Punkvy. V jednom hnízdě už přišla na svět tři mláďata, ve druhém se na ně teprve čeká. V hnízdě jsou čtyři vejce. "Vylíhnutí očekávám během příštího týdne," doplnil Bedan.
Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 kilometrů v hodině. Patří mezi nejvzácnější dravce hnízdící v Česku. V minulosti téměř vymizel kvůli pesticidům, odstřelu a rušení, ale díky ochraně se postupně vrací i do míst, kde hnízdil už dříve. V Moravském krasu se zhruba po půl století poprvé uhnízdil v roce 2016.