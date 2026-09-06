Ochranáři začali v Brně-Židenicích likvidovat pajasan, jde o stovky stromů

Ochránci přírody začali v Brně-Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý, jde o stovky stromů. Šíření pajasanů vytlačuje původní vegetaci. ČTK to řekl Vilém Jurek za organizaci Rezekvítek, která práce zajišťuje.
Pajasan žláznatý je cizokrajná dřevina původem z východní Asie. Vyznačuje se rychlým růstem a také vylučováním látek, které jsou pro ostatní rostliny jedovaté. Původem okrasný strom exotického vzhledu ale začal v řadě zemí zplaňovat a místy se stal obtížným invazním druhem.
Rezekvítek likvidoval pajasan v městské části už dříve, nešlo ale o systematickou likvidaci, která začala až v těchto dnech. Pajasanů je přitom v oblasti hodně. Mapování v letech 2024 a 2025 odhalilo v Židenicích a přilehlé části Zábrdovic 148 ohnisek nákazy, kde ochránci evidovali 439 vzrostlých stromů a mnoho ploch s mladými pajasanovými nálety a výmladky.
"U větších stromů bude hlavní metodou tzv. injektáž do kmene. Do kmene se vyvrtají malé otvory, do kterých se aplikuje malé množství povoleného herbicidního přípravku. Účinná látka je následně rozvedena vodivými pletivy rostliny do jejího kořenového systému. U mladých jedinců a výmladků budou podle konkrétní situace používány další cílené metody mechanického narušení a v následných etapách projektu také bodová aplikace na list," popsal Jurek.
Vzrostlé pajasany ochránci nebudou kácet hned, ale až se účinná látka dostane do kořenového systému. Odstranění stromu by tak mohlo přijít na řadu zhruba až po roce. Úspěšná likvidace pajasanu totiž podle ochránců není jednorázová akce. Důležitá je několikaletá kontrola a následná péče, aby se pajasan z kořenů znovu nerozšířil.
V této souvislosti ochránci z Rezekvítku žádají obyvatele, aby ošetřené stromy sami nekáceli, neořezávali ani jinak nepoškozovali. Předčasné odstranění nadzemní části by totiž mohlo účinnost zásahu snížit a naopak podpořit tvorbu dalších výmladků.