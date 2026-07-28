V článku se dále dozvíte?
- Zájem o golf mezi juniory
- Jak začít?
1) Kurzy pro začátečníky
2) Celoroční kurzy pro děti
3) Letní golfové tábory
4) Pracovní akce a teambuildingy
- 20 let Golfového klubu Kaskáda
Čísla mluví jasně: I golf je sport pro děti!
Golf byl dlouho spojován s vysokými náklady, přísnou etiketou a uzavřeným klubovým prostředím. Odborné studie zaměřené na zapojování dětí proto zkoumaly nejen pomalu rostoucí zájem rodičů, ale také důvody, proč golf stále nepatří mezi nejvyhledávanější dětské sporty. Mezi nejčastější překážky patřil společenský obraz golfu, obavy z ceny vybavení a členství v klubu nebo horší dostupnost hřišť.
Novější evropská data však ukazují, že se situace postupně mění. Evropská golfová asociace ve zprávě vycházející z údajů za rok 2025 uvádí, že počet registrovaných juniorských golfistů v Evropě se meziročně zvýšil o 13,6 procenta a překročil hranici 478 tisíc. V rámci klubového členství i mimo něj se v Evropě v roce 2025 věnovalo golfu 19,9 milionu dětí a mladých lidí. V České republice bylo ve stejném roce evidováno 50 483 registrovaných hráčů, z toho 6 772 juniorů.
Jak začít? Golfový kurz pro děti a první odpaly bez vlastní výbavy
Přibývá také příležitostí, při nichž si ho mohou děti i dospělí nezávazně vyzkoušet, a výuka golfu už dnes nemusí být založena jen na individuálních hodinách zaměřených na techniku švihu. Dětské programy stále častěji kombinují práci s holí a míčkem s obecnou pohybovou průpravou, soutěžemi, týmovými hrami a pobytem venku.
1 Výuka golfu pro začátečníky
První setkání s golfem už nemusí znamenat nákup drahých holí ani okamžitý vstup do golfového klubu. Začátečnické lekce jsou určené lidem, kteří si chtějí sport nejprve nezávazně vyzkoušet a zjistit, zda jim vyhovuje.
Například v Golf Resortu Kaskáda mohou noví hráči začít na cvičných plochách, driving range nebo na krátkém šestijamkovém hřišti pod vedením trenéra. K dispozici je také půjčovna vybavení, takže první lekce nevyžaduje větší počáteční investici.
Výuka golfu pro začátečníky se zaměřuje na základní postoj, držení hole, švih, odpal a patování. Smyslem není okamžitě zvládnout celé hřiště, ale seznámit se s prostředím a základními principy hry.
2 Celoroční golfové kurzy pro děti
Děti, které golf zaujal při úvodní lekci, ve škole nebo během prázdninového programu, mohou pokračovat v pravidelných celoročních kurzech. Výhodou pravidelné výuky je možnost sledovat vlastní pokrok a navázat vztahy s dalšími dětmi, které se věnují stejnému sportu. Právě přítomnost kamarádů a vrstevníků bývá podle odborných studií důležitým faktorem, který pomáhá dětem u sportu vydržet.
Kaskáda Golf Academy pořádá výuku pro začátečníky i mírně pokročilé děti, kdy tréninky kombinují práci s holí a míčkem s pohybovou průpravou, koordinací, soutěžemi a hrou ve skupině. Děti si postupně osvojují základní techniku, pravidla i bezpečný pohyb na golfovém hřišti.
Na výuku navazuje také spolupráce Golf Clubu Brno se Základní školou Jungmannova v Kuřimi. Golf se zde objevuje v tělesné výchově i v mimoškolním kroužku. Žáci pravidelně trénují na Kaskádě a v roce 2026 vyhráli celostátní Turnaj základních škol. Stejného úspěchu dosáhli také v letech 2021 a 2024.
3 Příměstské golfové kempy pro děti v Brně a okolí lákají i začátečníky
Příměstské golfové kempy představují možnost, jak může dítě poznat golf během několika prázdninových dnů, aniž by se rodina musela předem rozhodnout pro celoroční kurz, členství v klubu nebo nákup vybavení.
Kaskáda Golf Academy v létě 2026 uspořádala šest příměstských kempů pro děti od čtyř let. Program nebyl zaměřen pouze na techniku golfového švihu. Kombinoval výuku golfu, pohybovou průpravu, soutěže, týmové aktivity a pobyt venku podle věku a zkušeností dětí. Pro některé děti zůstane jedním z prázdninových zážitků, jiné mohou následně pokračovat v pravidelné výuce.
4 Teambuilding pro firmy zapojuje zkušené hráče i úplné nováčky
Golfové areály dnes necílí pouze na jednotlivé hráče a rodiny. Začátečnické programy využívají také firmy, které hledají aktivní program pro zaměstnance nebo obchodní partnery. Smyslem nemusí být klasický golfový turnaj, ale společný zážitek a příležitost vyzkoušet novou aktivitu.
Pro úspěšný teambuilding je důležité, aby organizátoři počítali také s úplnými začátečníky. Golf může nabídnout přirozenou kombinaci pohybu, soutěže a neformálního setkání, pokud se program nepřizpůsobí pouze zkušeným hráčům.
Účastníci firemní akce tak nemusejí mít s golfem předchozí zkušenosti. Program může být založen na několika jednoduchých disciplínách, například odpalech, krátké hře nebo patování. Lidé si je zkoušejí samostatně nebo v menších týmech pod vedením trenérů.
20 let Golfového resortu Kaskáda
Vedle zkušených hráčů dnes do areálu přicházejí děti na první lekce, školní skupiny, rodiny, účastníci letních kempů i firemní týmy. Z golfového klubu a mistrovského hřiště se tak postupně stalo místo, kde si mohou sport vyzkoušet i lidé bez vlastní výbavy, zkušeností nebo dlouhodobého členství.
Právě v tom spočívá největší posun, protože dostupným se sport stává ve chvíli, kdy nabízí jednoduchý první krok, vstřícné prostředí a možnost pokračovat vlastním tempem. Dvacáté výročí Kaskády tak nepřipomíná pouze to, co už má areál za sebou, ale také směr, kterým se golf může ubírat dál: blíž k dětem, rodinám, školám, začátečníkům i firmám.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností GOLF BRNO a.s.