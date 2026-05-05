Od nehody loni ujelo 17.399 viníků dopravních nehod, obětí byli často chodci

Z místa dopravní nehody, kterou zavinili, loni v Česku ujelo 17.399 řidičů. Při těchto nehodách sedm lidí zemřelo, 29 utrpělo vážné zranění a 418 zranění lehké. Řidiči navíc často ujíždějí od nehod, při nichž se obětí stanou nejzranitelnější účastníci provozu, tedy chodci a cyklisté. V analýze to uvedlo Centrum dopravního výzkumu (CDV). Povinnost zastavit a poskytnout pomoc má ze zákona každý účastník nehody.
"Důvody, proč řidiči místo nehody opouštějí, jsou různé. U méně závažných kolizí může hrát roli například snaha vyhnout se finančním dopadům, typicky ztrátě bonusu na pojištění. V případě vážnějších nehod pak převažují obavy z právních důsledků, zejména pokud je řidič pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, nemá platné řidičské oprávnění nebo má zákaz řízení. U některých účastníků může dojít k akutní stresové reakci, která ovlivní jejich jednání bezprostředně po nehodě. Na stres pak mohou mít někteří řidiči tendenci reagovat právě ujetím," uvedla Kateřina Bucsuházy z CDV.
Počet nehod, od kterých viník ujede, je z dlouhodobého hlediska stále vysoký. Mezi roky 2021 a 2025 se pohyboval mezi 17.000 a 18.000 případy ročně. Ve dvou třetinách jde o srážky se zaparkovaným nebo odstaveným autem, každoročně ale lidé ujíždějí i od vážnějších nehod. Loni ujeli viníci nehod, při nichž zemřelo sedm lidí a 29 utrpělo vážné zranění. Mezi těmi, kdo při takovéto nehodě utrpí újmu, jsou ve 39 procentech chodci, ve 20 procentech cyklisté a v 7,3 procenta případů řidiči motocyklů.
Nejvíc zranění bylo evidováno na místních silnicích, na které připadá téměř polovina případů. Významný podíl je také na silnicích nižších tříd. Více než pětina zranění byla v nočních hodinách.
"Každý účastník nehody má povinnost zastavit a poskytnout pomoc. Právě včasná reakce může rozhodnout o následcích nehody, zejména u těch nejzranitelnějších – v uplynulých pěti letech bylo při nehodách s ujetím viníka zraněno 255 dětí do 14 let věku, pět z nich těžce,“ upozornil Pavel Havránek, ředitel divize mobility a bezpečnosti z CDV.