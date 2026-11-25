Dvojici mužů, kteří mají podle policie na svědomí 45 vloupání do objektů a provozoven v Brně a okolí, kriminalisté obvinili z krádeže a poškození cizí věci. Způsobená škoda přesahuje jeden milion korun, hlavní aktér série je stíhán vazebně. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí David Chaloupka.
Dvojice se od druhé poloviny října zaměřovala na různé objekty a provozovny v Brně i na Brněnsku, odkud si odnášela především peníze. Při prověřování prvních případů se kriminalisté zaměřili na posádku vozu Suzuki, který se opakovaně objevoval v souvislosti s jednotlivými vloupáními. Majitel auta ale neodpovídal popisu ani způsobu jednání podezřelého a neměl ani kriminální minulost.
"Vysvětlení přinesl začátek listopadu, kdy muž se zmíněným vozidlem havaroval a skončil v nemocnici. Při následném prověřování kriminalisté zjistili, že není hlavním aktérem vloupání, ale plnil především roli řidiče svého komplice," uvedl Chaloupka. Další vyšetřování pak policisty dovedlo k druhému muži, po kterém pátrali.
Kriminalisté ho zadrželi den po nehodě komplice, krátce poté, co v noci podle policie vykradl lékárnu a odnesl zhruba 200.000 korun. Peníze policisté zajistili dříve, než je stačil utratit. Kriminalisté následně zjistili, že muž stojí i za dalšími vloupáními v krajském městě.