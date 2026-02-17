Krajská akciová společnost Jihomoravská zdravotní by se podle plánu hejtmanství měla v příštích letech stát zastřešující společností všech krajských nemocnic. O plánovaných změnách, kdy si každá nemocnice ponechá vlastní vedení, odpovědnost i identitu, ale strategický rozvoj nebo velké investice bude řídit mateřská společnost, kraj informoval koncem loňského roku.
Odůvodnil je zejména demografickým vývojem. „Populace rychle stárne, přibývá chronických pacientů a roste potřeba dlouhodobé péče proti té akutní. Abychom na to mohli reagovat v krajském zdravotnictví, potřebujeme odborný tým, který má detailní informace o našich nemocnicích,“ prohlásil tehdy Jan Grolich. Privatizaci nemocnic vyloučil.
Jihomoravské špitály zastřeší krajská firma, připraví změny v poskytování péče
„Transformace zní technicky, má ale konkrétní dopady na životy zdravotníků. Na stejné pozici může být rozdíl mezi platem v příspěvkové organizaci a mzdou v akciové společnosti až 8 tisíc korun měsíčně. Zásadní rozdíl je například také v benefitech. Zatímco ve stávajících příspěvkových organizacích mají zaměstnanci jistotu FKSP – sociální fond, tedy povinně vyhrazené prostředky na benefity, v akciových společnostech se benefity zpravidla určují ze zisku a na základě dobré vůle zaměstnavatele,“ uvedli v pondělním prohlášení odboráři.
Hejtman podle nich zaručil, že zhoršení finančních a pracovních podmínek nenastane. „Ze zkušenosti z minulosti a jiných krajů víme, že hejtman nic takového z podstaty své funkce garantovat nemůže a že transformace vždy vedla velmi rychle ke skokově horším podmínkám pro všechen nemocniční personál,“ dodali odboráři.
Jsme připraveni vždy jednat, říká hejtman
Grolich pondělní jednání označil za věcné a otevřené. „O tomto protestu nezazněla ani zmínka. Považuji to za velmi nešťastné, protože z naší strany je po celou dobu komunikace s odbory maximálně transparentní a informujeme je o všech našich krocích,“ poznamenal.
Prohlášení odborů pak podle něj obsahuje manipulativní informace o rozdílech v odměňování v akciových společnostech. Odboráři do kampaně připravili výpovědi zdravotníků, které hodlají umisťovat na své sociální sítě. Chtějí se také zúčastnit zasedání krajského zastupitelstva.
Sloučení nemocnic nevyšlo, tak alespoň společně vyřeší nákupy a kyberhrozby
Protest podle Grolicha chod nemocnic neovlivní, reakce odborů jej však mrzí. „Stejně jako to, že svolali několik jednání s politiky, včetně krajských, ale nikdy jsem já nebo kdokoli z vedení pozvánku nedostal. My jsme připraveni vždy jednat a odpovídat i na nepříjemné dotazy. Prokázali jsme to i tím, že jsme objeli všechny nemocnice a zaměstnancům odpovídali na vše, co je zajímalo,“ doplnil hejtman.
Transformace krajských nemocnic je tématem už několik let. Proti pokusu z roku 2022 o převod do jedné akciové společnosti se zvedla vlna kritiky od opozice i odborů. Zdravotnické odbory převod zařízení na akciové společnosti dlouhodobě odmítají a upřednostňují příspěvkové organizace.