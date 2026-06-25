Odborníci: Plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není účinným řešením

Autor: ČTK
  10:43aktualizováno  10:43
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není účinným řešením, vytváří falešný pocit bezpečí, varují ve společném stanovisku výzkumníci z Masarykovy univerzity (MU) v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Dokument reaguje na aktuální veřejnou debatu v Česku i jiných zemích. Stanovisko podpořilo přes 20 odborníků, kteří se věnují výzkumu dětí a dospívajících, digitálních médií a on-line rizik.

S myšlenkou na zákaz používání sociálních sítí u dětí po vzoru Francie přišel v únoru premiér Andreje Babiše (ANO), spíše k zákazu se kloní také prezident Petr Pavel.

Odborníci ale doporučují zaměřit se spíše na vyšší odpovědnost digitálních platforem, mediální a digitální vzdělávání, podporu rodičů a škol, důslednější vymáhání stávajících věkových pravidel pro on-line služby a posílení prevence v on-line prostředí.

"K vzniku odborného stanoviska nás motivovala velká roztříštěnost debaty, která kolem této problematiky panuje. K tématu se vyjadřuje mnoho neodborníků, laiků nebo lidí, kteří reálně nikdy s adolescenty neprováděli žádný výzkum a ani neznají aktuální studie v této oblasti," uvedl David Šmahel z týmu Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti Fakulty sociálních studií MU.

"Ukazuje se, že mezi odborníky existuje opravdu široký konsensus, že zákaz sociálních sítí do 15 či 16 let není smysluplný," doplnil Šmahel. Současné vědecké poznání podle něj neposkytuje dostatečné důkazy o tom, že by plošný zákaz vedl ke zlepšení duševního zdraví dětí.

"Plošný zákaz sociálních sítí pouze vytváří falešný pocit bezpečí a jen naoko navozuje, že jsme děti a dospívající od rizik sociálních sítí ochránili. Zkušenosti z Austrálie dokládají, že děti se po zavedení zákazu necítí on-line bezpečněji, navíc část z nich se přesunula na méně bezpečné on-line platformy," uvedla výzkumnice Michaela Šaradín Lebedíková.

Rodiče podle stanoviska potřebují praktické a srozumitelné informace o tom, jak s dětmi o on-line prostředí mluvit, jak nastavovat hranice a rozpoznat rizikové situace. Současně je důležité, aby se důsledně dodržovala stávající věková pravidla pro on-line služby.

Stanovisko za MU podpořili také odborníci z Ústavu pedagogických věd a Institutu pro psychologický výzkum, za olomouckou univerzitu se na něm podíleli experti z Institutu výzkumu a vzdělávání v oblasti digitálních technologií a kyberbezpečnosti. "Cílem nemá být vytlačit děti z digitálního prostředí, ale zajistit, aby digitální prostředí, ve kterém vyrůstají, bylo bezpečnější, přiměřené jejich věku a podléhalo jasným pravidlům," stojí ve stanovisku.

Babiš argumentuje při snaze o omezení přístupu dětí na sociální sítě a užívání mobilních telefonů ve školách ochranou duševního zdraví dětí. Poslanecký návrh, který počítá s novými pravidly pro používání telefonů ve školách, Babiš podepsal v uplynulých dnech spolu s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO). Podle Blabiše by nová pravidla měla začít platit od září 2027. Už dřív uvedl, že poslanecký návrh by měl přinést zákaz používání telefonů ve školách. Nyní může používání během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...

Nemocnice na jihu Moravy kvůli horku zákroky neodkládají, je více úrazů

ilustrační snímek

Jihomoravské nemocnice v souvislosti s vysokými teplotami zákroky neodkládají. Ve dnech, kdy jsou na jihu Moravy několik dní v řadě tropické teploty, se...

26. června 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Trolejbusy se vrátily tam, kde to před 90 lety začalo. Nově jedou i na Strahov

Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na...

Pražská městská hromadná doprava píše další kapitolu. V poslední školní den se ve zkušebním provozu zprovoznily nové trolejbusové tratě. Jedna z Bořislavky na Hradčanskou, druhá z Karlova náměstí na...

26. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Kadaň mimořádně podpoří nemocnici 25 miliony, jednat bude o další směřování

ilustrační snímek

Kadaň na Chomutovsku dá městské nemocnici mimořádný příspěvek 25 milionů korun, který má nemocnici pokrýt vyšší výdaje na mzdy a provozní náklady. Ve čtvrtek...

26. června 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Projekt Spolu s Hasiči podpořil dobrovolné hasiče v Neveklově, Lešanech a Netvořicích

26. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

26. června 2026  14:53

Rozdejte vysvědčení AI hrdinům! Soutěž Nachytej AI vyhlašuje cenu popularity

26. června 2026  14:52

Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům

Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června...

V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat rekordní teploty. V pozoru jsou dopravci, farmáři, záchranáři i lidé v zoo. Dopravci nasazují na...

26. června 2026  14:32

Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten

ilustrační snímek

Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD kandidovat Lucie Pavlů Řádová, místopředsedkyně SPD na Vysočině....

26. června 2026  12:41,  aktualizováno  12:41

V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola

ilustrační snímek

V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít prostřednictvím aplikace CBkolo. Do ulic vyjede v první...

26. června 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Zavízofest rozproudí Tanvaldský Špičák

ilustrační snímek

Tradiční rockový minifestival se koná po skončení školního roku v kempu Tanvaldský Špičák.

26. června 2026  14:11

Dělníka zasypaly skleněné tabule, zraněného do nemocnice přepravil vrtulník

Muže zavalily skleněné desky z korby dodávky.

Zásah letecké záchranné služby si vyžádalo zranění muže v Jáchymově na Karlovarsku. Podle vyjádření hasičů na něj spadly skleněné tabule z korby dodávky. Událost byla původně hlášená jako pád lešení...

26. června 2026  13:02,  aktualizováno  14:08

Správa KRNAP varuje před rizikem požárů v současném horkém počasí

ilustrační snímek

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš...

26. června 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.