Odborníci: Učitelům pomůže k duševní pohodě i ocenění jejich práce

Den učitelů, který každoročně připomíná důležitost pedagogické práce, může být podle odborníků zároveň impulzem k podpoře duševní pohody a zdraví vyučujících. Hrozí jim stres a vyhoření, v posledních letech roste jejich zájem o poradenské služby. Je důležité, aby učitelé cítili, že je jejich práce důležitá a žáci ji umí ocenit, řekla ČTK školní psycholožka z Gymnázia Boskovice na Blanensku Barbora Soukopová. Den učitelů připadá na 28. března.
Mezi faktory, které mají pozitivní vliv na duševní pohodu vyučujících, patří také vztahy na pracovišti, podpora vedení a teambuilding. Právě Den učitelů může být podle pedagoga Tomáše Butaly z Obchodní akademie a vyšší odborné školy v Brně prostorem pro neformální setkání.
"Často se sejdeme s kolegy na společném obědě nebo večeři, což funguje jako přirozený teambuilding. Je důležité se potkávat a mluvit spolu i mimo běžný provoz,“ popsal Butala, který byl nominován na cenu Zlatý Ámos pro inspirativní pedagogy.
Psychická pohoda vyučujících má podle Anety Brunerové z organizace Nevypusť duši, která pořádá workshopy na podporu duševního zdraví, přímý dopad na atmosféru ve třídě. „Základem zdravé třídy je zdravý vyučující,“ uvedla.
Pozitivní energie vyučujících se podle Butaly přenáší i na aktivitu žáků v hodině. „Pokud jsou žáci pasivní a bez nálady, výuka se nikam neposune. Pozitivní energie učitele se ale může projevit na aktivitě v hodině,“ řekl.
Podporu vyučujícím poskytují školní psychologická poradenská pracoviště, využít mohou i workshopy organizací zaměřených na duševní zdraví. „Vyučující získávají nástroje, jak pečovat o sebe a rozpoznat varovné signály u žáků. Učíme je, co mohou udělat během krátké přestávky a kdy vyhledat pomoc pro sebe i ostatní,“ dodala Brunerová z organizace Nevypusť duši.
Zájem o poradenské služby je v posledních letech vyšší. „Nejde nutně o zhoršení stavu, ale spíše úbytek stigmatizace,“ řekla Brunerová. "Je potřeba zbavit nepohodu učitelů nálepky osobního neúspěchu a selhání,“ doplnila psycholožka Soukopová. Otevřenější debata podle ní pomáhá hledat způsoby, jak zlepšit podmínky ve školách.
Pedagogové se podle Soukopové nejčastěji potýkají se syndromem vyhoření a stresem, který může pramenit i z pevně daného naplánování dne. Zátěží je i práce nad rámec výuky. "Učitel může mít 180 studentů a s nimi i 180 rodičů. A protože si dobrý učitel buduje vztahy, není možné vměstnat komunikaci s tolika lidmi jen do běžné pracovní doby," doplnila.