Odborníci v Lednici zkoumají uplatnění planých rostlin v okrasném zahradnictví

Čtyři záhony s rostlinami, které běžně rostou ve volné přírodě, vysadili v Lednici na Břeclavsku odborníci a odbornice ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Cílem je nejen ukázat, jaké druhy rostlin v okolí rostou, ale také zjistit, jak se tyto druhy rostlin mohou uplatnit v okrasném zahradnictví. Univerzita o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Na záhonech roste zhruba 40 druhů rostlin. Je mezi nimi třeba divizna černá, divizna brunátná, černohlávek velkokvětý, sápa hlíznatá či různé druhy trav a mochen. Záhonky odborníci vysadili u mateřské školy, základní školy, lázní i v univerzitním kampusu.
"Je více druhů, které jsou zajímavé a na které jsme opravdu zvědaví, jak se budou chovat. Použili jsme třeba i rostliny z čeledi Fabacae - jetele a štírovníky. Tyto druhy se často nepoužívají, protože je s nimi v záhonech málo zkušeností," uvedla Jarmila Neugebauerová z Ústavu zelinářství a květinářství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.
Na záhonech výzkumníci sledují, jak se rostliny z volné přírody chovají jako ty běžně pěstované. Jedním z cílů výzkumu je porovnat pěstební technologie okrasných druhů rostlin a druhů z volné přírody. Některé z nich by totiž mohly výrazněji doplňovat nabídku běžně pěstovaných okrasných rostlin.
"Záleží nám na tom, abychom pěstovali místní rostliny. Známe velké množství úžasných domácích druhů, které mají estetickou hodnotu. Kromě znalosti vzhledu a stanovištních nároků jsou nejdůležitější vhodné kontrasty - kombinace výšky, olistění, barvy a působení v průběhu celého roku," uvedla vědkyně.
Odborníci pracují rovněž na metodice zakládání a údržby těchto záhonů. Součástí každého z nich budou informační tabule a jmenovky s QR kódy odkazujícími na podrobnější informace. Zájemci se například dozví, jak rostlina vypadá v době kvetení nebo jaké je její další využití.