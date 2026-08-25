Odborníci z Brna hledají v Amazonii ohrožené stromy a zakládají lesní školky

Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) hledají v peruánské Amazonii kriticky ohrožené druhy stromů a zakládají lesní školky pro jejich záchranu. Do aktivit zapojují také místní obyvatele a domorodé komunity, informovala univerzita v tiskové zprávě. Tříletý projekt začal loni, rozpočet činí 243.757 eur (5,9 milionu korun). Většinu peněz poskytla švýcarská nadace Franklinia.
Peruánská Amazonie patří k nejcennějším přírodním oblastem světa, přesto v posledních desetiletích čelí rychlému úbytku lesů. Hlavními příčinami jsou rozšiřování zemědělské půdy, nelegální těžba dřeva a historicky také pěstování koky. Řada druhů stromů přežívá jen v několika málo lokalitách, některé mohou z přírody zcela zmizet.
V projektu vedeném MENDELU se odborníci zaměřují na deset nejohroženějších druhů stromů. "Cílem není pouze jejich vyhledávání a mapování, ale také sběr semen, jejich rozmnožování v lesních školkách a následný návrat mladých stromů zpět do přírody," uvedla Lenka Ehrenbergerová z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.
V prvním roce se výzkumnému týmu podařilo založit lesní školku, která slouží k pěstování sazenic. Další dvě budou následovat. "Významným úspěchem je také nalezení prvních jedinců kriticky ohroženého stromu Elaeagia ambigua, o němž existuje jen minimum informací a který patří mezi nejohroženější dřeviny peruánské Amazonie. Každý nově objevený strom představuje cenný zdroj semen a zároveň přináší nové poznatky o rozšíření tohoto druhu," uvedla Ehrenbergerová.
Součástí projektu je také práce s lidmi. "Ochranu tropických lesů totiž nelze zajistit bez těch, kteří v jejich blízkosti žijí. Během prvního roku proto MENDELU navázala spolupráci jak s komunitami místních obyvatel, tak s domorodými indiánskými komunitami. Společně připravují obnovu lesů, zakládání školek i vzdělávací aktivity zaměřené na význam původních stromových druhů," doplnila odbornice.
Univerzita se dlouhodobě věnuje také ochraně ohrožených dřevin na jemenském ostrově Sokotra, v Kambodži nebo Etiopii.