Odborníci: Zkušenost z tornáda lidé většinou zpracovali bez psychických následků

Většina lidí, kteří před pěti lety na Břeclavsku a Hodonínsku zažili na vlastní kůži ničivé tornádo, tuto zkušenost zpracovala bez následků na psychickém zdraví. Jsou ale i tací, kteří se s následky potýkají dosud, jde ale spíš o jednotlivce. ČTK to řekli psycholog David Dohnal, který jako člen HZS Olomouckého kraje po tornádu na místě působil i psycholožka Vladimíra Žbánková vedoucí oddělení psychologických služeb jihomoravského ředitelství Policie ČR.
"Obecně se uvádí, že pouze čtyři procenta lidí, která takovou zkušeností projdou, jsou ohrožena dlouhodobými následky. V případě tornáda na místě byla okamžitě dostupná krizová pomoc, pomoc odborníků a výborně tam zafungovala komunita. Pokud se toto podaří bezprostředně po katastrofě, je vysoká šance, že se u lidí nerozvine žádná stresová porucha," uvedl Dohnal.
Odborníci uvádějí, že bezprostředně po neštěstí u lidí nastane akutní stresová reakce, která může mít širokou škálu projevů. Do několika dní ale vymizí, zejména pokud se lidem dostane podpory okolí - odborníků i komunity. U menší části lidí je ke zpracování takovéto zkušenosti zapotřebí několika týdnů až měsíců a pouze zlomek lidí si nese následky dál například v podobě posttraumatické stresové poruchy.
"Ani to ale neznamená, že tito lidé budou mít následky na celý život. Důležité ale je vyhledat odbornou pomoc, tak je možné tyto zážitky zpracovat, aby člověku nekomplikovaly další život," upozornila Žbánková.
Výročí dne, kdy jihem Moravy prošlo tornádo, si obyvatelé zasažených měst a obcí nechtějí připomínat, ČTK to potvrdili všichni dotázaní starostové. "Nechceme se k tomu vracet, tady v obci jsme přišli o mladý lidský život. Těžko se na to vzpomíná. Setkáváme se při různých akcích, ale vysloveně to tornádo už nechceme vzpomínat," řekl starosta Mikulčic na Hodonínsku Josef Dvořáček (ODS).
Podobně mluví i starostové ostatních obcí. Lidé si událost připomínat nechtějí. "Jsme rádi, že se nám tahle zkušenost uložila někde vzadu v hlavě a nemusíme na ni myslet. Chceme jít dál a ne se k tomu vracet. Na druhou stranu se nebráním tomu, když máme o této zkušenosti mluvit třeba se studenty nebo záchranáři, říct jim, jaké to bylo z pozice starostky. Takovým besedám se nebráním," konstatovala starostka Hrušek na Břeclavsku Jana Filipovičová.
Podle Vladimíry Žbánkové je takový přístup pochopitelný a zdravý. "Lidé, kteří tuhle krizi zvládli, žijí přítomností a chtějí jít dál. Chtějí na to zapomenout," konstatovala psycholožka.
Tornádo zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko 24. června 2021, vyžádalo si šest životů a poničilo přes 1200 domů, z toho asi 200 muselo jít k zemi. Tornádo mělo rychlost přes 300 kilometrů za hodinu. V některých obcích dosáhlo až čtvrtého stupně, silnější předtím ani potom v Česku nikdy nebylo.