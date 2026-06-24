Odborník: Sečení trávy v horku není vhodné, trávník žloutne, zvyšuje se prašnost

Sekat trávu v horku není vhodné, upozorňuje ochránce přírody Vilém Jurek z organizace Rezekvítek. Trávník se po nízké seči v období vysokých teplot podle něj dostává do stresu, žloutne, navíc se zvyšuje prašnost, trávník také přestává ochlazovat okolí. Pokud už je seč nutná, měla by být provedena brzy ráno a na vyšší výšku. Jurek to dnes řekl ČTK. Rezekvítek se věnuje péči o travnaté a luční plochy a stará se o chráněná území.
Podle odborníka je hlavním problémem to, že posečená tráva přijde o část zelené plochy, která jí slouží k tvorbě energie. "Když trávě useknete zelenou listovou plochu, nemá z čeho vytvářet energii. V horku se pak dostává do obrovského stresu a zatahuje se tak do země,“ vysvětlil. Výsledkem je pak rychlé žloutnutí a vysychání porostu.
Takový trávník podle něj přestává plnit i svou ochlazovací funkci, naopak se mění v tepelný ostrov. "Hnědé trávníky se víc rozehřívají. K tomu se přidává i zvýšená prašnost. Suchá hmota se rozpadá a víří, protože chybí zelené části, které běžně prach zachytávají. Po dešti navíc hrozí eroze, protože vyprahlý trávník vodu neudrží a ta začne rychle stékat po povrchu," popsal Jurek.
Na rozdíl od jara je v létě nedostatek vláhy a právě vysoké teploty, což trávníkům také výrazně zhoršuje schopnost regenerace. "V tuhle dobu trávy potřebují hlavně přežít do konce sezony. Už jsou vysemeněné," uvedl odborník.
Doporučuje proto v horkém počasí sečení omezit co nejvíce. Pokud je nutné sekat, mělo by se to dělat brzy ráno, kdy jsou teploty nižší, a rozhodně na vyšší výšku, nikoli "u země". Jako vhodné řešení je také mozaiková seč, při níž se poseká jen část plochy a zbytek se nechá na později, až bude více vláhy.