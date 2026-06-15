Odborník: USA i Írán budou dohodu zřejmě prezentovat jako své vítězství

Oznámení o dohodě o ukončení války USA s Íránem je podle odborníka Zdeňka Petráše z Univerzity obrany zatím třeba brát s rezervou, bylo jich už několik. Existují však podle něj signály, že kompromis je reálný. Pokud dohodu obě strany potvrdí podpisem, budou ji zřejmě prezentovat jako svá vítězství. Petráš to dnes řekl ČTK. Prezident USA Donald Trump sjednání dohody oznámil na sociální síti.
Analytik upozornil na to, že podobnou situaci při vyjednávání dohody svět v posledních týdnech zažil víckrát. Šlo o náznaky průlomu, následované popřením. Tentokrát se však podle něj zdá, že kompromisu se opravdu podařilo dosáhnout. "Už na to zareagovaly i světové trhy, burzy, takže na tom asi něco bude," uvedl Petráš.
"Zřejmě půjde o klasickou situaci, kdy to obě dvě strany budou považovat za své vítězství. Což není špatné pro globální bezpečnostní situaci ani pro globální ekonomický vývoj," míní Petráš. Washington může dohodu podle odborníka prezentovat jako výsledek tlaku a strategického vedení konfliktu, Teherán zase jako důkaz své odolnosti a schopnosti vyjednat podmínky, které neznamenají kapitulaci.
Petráš se domnívá, že z vojenského hlediska může být dohoda výsledkem doporučení americké armády, která podle něj zřejmě neviděla prostor pro dosažení zásadního posunu silou. Řekl, že původní cíle USA, tedy eliminace íránského jaderného programu a změna tamního režimu, naplněny nebyly. I proto bude podle Petráše zajímavé sledovat, jak Bílý dům výsledek veřejně interpretuje.
Memorandum o porozumění by měly Spojené státy a Írán podepsat ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda, jejímž hlavním bezprostředním přínosem má být otevření Hormuzského průlivu pro mezinárodní lodní přepravu a ukončení americké blokády íránských přístavů, je prvním krokem. Obě země pak budou mít dalších 60 dní na vyjednání konečné mírové smlouvy.
Řada otázek pro dosažení finální dohody je přitom stále nedořešená, včetně íránského jaderného programu a íránských zásob obohaceného uranu. Další otázkou jsou zmrazená íránská aktiva v zahraničí. Evropské země uvedly, že by mohly sankce zrušit, pokud Írán přistoupí na přísné podmínky, zejména pokud jde o jeho jaderný program.
Úspěch dohody bude zřejmě také záviset na vývoji v Libanonu, kde Izrael bojuje proti Íránem podporovanému teroristickému hnutí Hizballáh. Podle Reuters je zatím nejasné, zda dohodu podpoří izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Teherán přitom již dříve uvedl, že jakákoliv dohoda bude spojena se situací v Libanonu.
Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy. To vedlo k růstu cen pohonných hmot po celém světě, což vyvolalo obavy ze zpomalení hospodářského růstu a vzestupu inflace.