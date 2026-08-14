Odborník: Vedro a sucho vytváří ideální podmínky pro vosy, hnízda rychle rostou

Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, jejichž populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost, uvedl Antonín Přidal z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Ve vyjádření, které novinářům poskytla mluvčí univerzity Karolína Podborská, vědec upozornil, že zvýšený výskyt vos může přinášet komplikace i včelařům. S nájezdy vos na včelstva se potýkají častěji než obvykle.
"K situaci s přemnožením vos občas dochází při podobném průběhu počasí, kdy se opakují vlny veder a zároveň panuje sucho. Hlavní jsou teplé noci, kdy hmyz nemusí vydat tolik energie na termoregulaci hnízda a může tak šetřit výdej, což vede k rychlému růstu hnízda. To navíc umocňuje nastupující nabídka potravy z dozrávajícího ovoce," řekl Přidal.
Čím je tepleji, tím je blanokřídlý hmyz pohyblivější a aktivnější. Bývá proto dotěrný, hrozí bodnutí žihadlem. Pokud člověk není alergický, není bodnutí nebezpečné. Problém může nastat například v situaci, kdy člověk propadne nohou do hnízda v zemi. Vosy to vyruší a jejich hromadný útok může být rychlý a nebezpečný.
"Proto je potřeba místo co nejrychleji opustit, ideálně se vzdálit alespoň 100 metrů, a následně se ukrýt například pod stromy nebo v křoví. V úkrytu je pak možné se bodajícího hmyzu zbavit, například i zamáčknutím," uvedl Přidal.
Pro včelaře a včelstva jsou vosy obtížným hmyzem. Létají na krmítka v úlech, obtěžují při práci a útočí na česna ve snaze se dostat do úlu. Situace se koncem léta začne zlepšovat. "Po ochlazení a deštích aktivita vos prudce klesá. Přežívají pouze mladé matky v zimních úkrytech a ostatní jedinci včetně dělnic před zimou uhynou," doplnil Přidal.