V Brně hlídkují aktivisté, vadí jim odchyt holubů a jejich „předhození“ dravcům

V Židenicích podle místostarostky Jany Šťastné (nez.) provádějí odchyt přemnožených holubů v okolí dopravního uzlu Stará osada jednou za několik let.

„Skoro všichni v Brně to dělají tak, že holuby chytí do klecí a pak je otráví. My jsme si najali sokolníka, který chodí s káňaty po sídlišti a holuby plaší. Pak je na návnadu chytneme do klece, kterou třikrát týdně vybíráme, a holuby vypouštíme do volné přírody v Moravském krasu,“ vylíčila Šťastná.

Toto řešení však považují aktivisté za nehumánní, protože odchycení holubi jsou vypouštěni v místech s vysokou koncentrací dravců. „Devadesát procent holubů poslouží jako jejich potrava,“ připustila Šťastná.

„Přesto mi to přijde jako zajímavé řešení, protože tím pomůžeme najít potravu ohroženým druhům a zároveň tím regulujeme přemnoženou populaci holubů i náklady s nimi spojené. Jejich trus je totiž klasifikován jako nebezpečný odpad, který mohou odklízet jen oprávněné firmy, takže je to drahé,“ vysvětlila místostarostka.

Milovníci holubů namítají, že spousta informací o těchto opeřencích je založena na stereotypech a mýtech. Pro člověka podle nich nejsou nijak škodliví a doplácejí na fakt, že kvůli dlouhodobému soužití s lidmi nejsou považováni za volně žijící živočichy. Kvůli tomu by jim podle legislativy ani neměly pomáhat záchranné stanice.

Spolek Holubi v nouzi má na svém webu uvedeno motto: „Holubi tu žijí s námi. Naučme se je respektovat. Jako každý živý tvor si zaslouží naši pozornost.“

Provoz holubníků je příliš drahý, zní z Židenic

Jedinou humánní cestou, jak počty těchto ptáků regulovat, jsou podle aktivistů městské holubníky. Do nich jsou jejich obyvatelé nalákáni na kvalitní potravu a jejich vajíčka jsou vyměňována za umělá, takže se dál nekontrolovatelně nemnoží.

„V Brně podle našich informací fungují dva takové holubníky. My jsme tuto možnost také zvažovali, ale provoz je velmi drahý, protože se kromě vyměňování vajíček musí také odklízet trus. Ročně to může vyjít až na milion korun, zatímco naše řešení stojí 60 tisíc za tři roky,“ srovnala Šťastná. „Už z hlediska řádného hospodáře jsme se museli přiklonit k variantě odchytu. Holubníky navíc často nefungují tak, jak byly zamýšleny, protože když holubi mají dost potravy a míst k hnízdění jinde, tak nemají důvod v nich zůstávat a stěhují se,“ tvrdí místostarostka.

Tu zaskočilo, s jakou vlnou agresivity se setkala na svém facebookovém profilu, kde informaci o odchytu holubů uvedla. Dočkala se dokonce srovnání s Adolfem Hitlerem. „Bylo nám také vytýkáno, že k odchytu přistupujeme teď, kdy holubi sedí na vejcích. Oni přitom hnízdí až šestkrát ročně a v tuto chvíli už mladí holubi vylétli,“ podotkla Šťastná.

V pondělí se dokonce před školkou, v níž je umístěna odchytová klec, objevila hlídka aktivistů. „Stáli tam celý den. Nevím přesně, co je jejich záměrem, ani jak dlouho vydrží,“ řekla místostarostka.

Redakce portálu iDNES.cz oslovila i spolek Holubi v nouzi, ten zatím nereagoval.