Odvolací kárný senát snížil žalobci Petrovi plat za pochybení o deset procent

Odvolací kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes zmírnil kárné opatření za pracovní pochybení státnímu zástupci z Okresního státního zastupitelství Brno venkov Pavlu Petrovi. Muži uložil snížení platu o deset procent po dobu jednoho roku. Kárný senát olomouckého vrchního soudu žalobci dříve za pochybení snížil plat o 15 procent po dobu 1,5 roku. Petr se domnívá, že byl potrestán za jiný názor, což je nepřípustné, pokud nejde o vyložený exces. Proti rozhodnutí olomouckého soudu se tak odvolal.
Kárného provinění se státní zástupce podle justice dopustil ve dvou ze tří bodů kárného návrhu. V obou případech žalobce podle justice pochybil v rozhodování, které mělo souvislost s podmíněným odložením návrhu na potrestání. V prvním případě po uplynutí zkušební lhůty Petr zjistil, že se podezřelý dopustil závažného dopravního přestupku ve zkušební lhůtě, měl proto podle rozhodnutí kárného senátu rozhodnout, že se obviněný neosvědčil nebo že se podmíněné odložení návrhu na potrestání ponechává v platnosti. V druhém případě nerozhodl a ani nepředložil stížnost poškozeného nadřízenému státnímu zástupci, čímž zkrátil poškozeného na jeho zákonných právech.
Za tato jednání mu kárný senát olomouckého soudu uložil kárné opatření v podobě snížení platu o 15 procent na dobu 1,5 roku. Odvolací kárný senát NSS se se závěry olomouckého vrchního soudu podle předsedy odvolacího senátu Petra Mikeše ztotožnil, rozsudek olomouckého vrchního soudu ale v některých bodech skutkových vět částečně korigoval, kdy závěry vrchního soudu zmírnil. V tomto smyslu pak odvolací kárný senát muži i zmírnil uložené opatření.
"Opatření by mohlo být i výrazně nižší, pokud by kárně obviněný zvolil jiný způsob obhajoby, Kdyby přiznal, že se mu to nepovedlo, že byl přetížen a tak dále, tak bychom se bavili o výrazně nižším opatření," doplnil Mikeš.
U NSS v minulosti působily jednoinstanční kárné senáty. Novela zákona ale první stupeň kárných řízení přesunula k vrchním soudům v Praze a Olomouci, odvolání pak míří do Brna, buď k Nejvyššímu správnímu soudu nebo k Nejvyššímu soudu.
Soudcům i státním zástupcům hrozí za kárné provinění důtka, snížení platu či nejpřísnější odvolání z funkce, soudcům navíc odvolání z funkce předsedy senátu. Exekutora lze za kárný delikt postihnout napomenutím, pokutou nebo odvoláním z exekutorského úřadu.