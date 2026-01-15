O jeden den špatné datum a odvolání neplatí. Puntičkářství soudu vyjde draho

Zpátky do funkce ředitele základní školy v Blansku se po roce a půl může vrátit Pavel Nezval. V roce 2024 jej radní města odvolali, jenže podle odvolací soudu udělali chybu. Jeho argumentace byla celkem kuriózní, protože ji vystavěl na tom, že místo data 31. července je v odvolací listině 1. srpen daného roku.

Svým rozhodnutím Krajský soud v Brně ve středu pravomocně potvrdil původní rozsudek Okresního soudu v Blansku z prosince 2024. Ten však důvody neplatnosti odvolání viděl v úplně něčem jiném než ten krajský.

Blanenský soud totiž dospěl k závěru, že nebyla splněna lhůta, v níž mělo být podle zákona rozhodnuto o Nezvalově odvolání v souvislosti s koncem jeho funkčního období a vyhlášením nového konkurzu.

Město při odvolání postupovalo špatně, řekl soud. Ředitel školy se chce vrátit

Podle krajské soudkyně Moniky Kyselové však v tomto žádný problém nebyl. „Nejde o to, aby se ředitel dozvěděl o odvolání s adekvátním předstihem, ale aby se zabránilo situaci, že školské zařízení bude mít dva ředitele,“ uvedla.

I když tak původní zdůvodnění rozmetala, přišla s jiným, kterým verdikt stejně potvrdila. „Nebyla splněna podmínka daná zákonem, že musí být ředitel odvolán k poslednímu dni šestiletého funkčního období,“ vysvětlila soudkyně.

Opírá se o to, že v listině je, že odvolání je platné s účinností od 1. srpna 2024, přičemž tam mělo být, že se Nezval odvolává k 31. červenci 2024.

Milion na ušlé mzdě?

Jednodenní chyba na dokumentu teď může Blansko přijít celkem draho. Soud totiž Nezvala tímto pravomocným rozhodnutím vrátil do funkce, respektive rozhodl, že nikdy svůj post neopustil. Náležet mu tak bude i ušlá mzda.

„Nedokážu teď říct, kolik to může být a jak se to přesně počítá, ale může to být i přes milion,“ řekl Nezval redakci iDNES.cz, který na škole dnes nepůsobí, ale chce se tam vrátit. Sám byl z argumentace soudu poněkud zmatený, nicméně je rád, že soud potvrdil neplatnost odvolání.

Jak se zachová radnice v Blansku, to v tuto chvíli není jasné. Právní zástupkyně města Markéta Mikulášková nedokázala po překvapivém verdiktu říct nic bližšího než to, že s ním nesouhlasí a že si město počká na písemné vyhotovení rozsudku.

„Současný stav je důsledkem neúspěšného působení paní Dražilové na blanenské radnici,“ reagoval na rozsudek starosta Blanska Jiří Crha (ODS). Zodpovědnost tak „přehazuje“ na svou někdejší kolegyni z vedení města, poslankyni Lenku Dražilovou (ANO), která byla v době Nezvalova odvolání místostarostkou Blanska a měla na starosti právě školství. Dražilová na dotazy iDNES.cz dosud neodpověděla.

