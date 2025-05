Odvolaný ředitel kryl nevhodné chování učitele, tvrdí starostka. Žáci za ním stojí

„Ve středu zveřejníme další pochybení, kterých se ředitel dopustil, je jich totiž mnohem víc. Jinak by ho nešlo tak jednoduše odvolat, důvody pro to jsou dané zákonem,“ oznamuje Rajchlová.

Část rodičů a učitelů s tím nesouhlasí a argumenty starostky považují za zveličené či přímo lživé. Podle nich se nevhodně chová ona sama.

„Jsou s ní neustále problémy. Napadá slovně jakékoli oponenty, podává žaloby a trestní oznámení, zastrašuje SMS zprávami a emaily nebo natáčí a rozesílá hanlivá videa, kde se o občanech vyjadřuje velice nízce,“ popisují rodiče žáků v mailu, který rozeslali. Mnoho z nich se účastnilo také zmíněného zasedání zastupitelstva, které musela kvůli roztržce s vedením obce usměrnit policie.

Již v minulosti čelila starostka kritice, když se na veřejnost dostalo video, které ukázala několika zastupitelům. Za pomoci expresivních výrazů v něm popisovala konflikt s jednou z matek, která si stěžovala na uzavření školní jídelny. Odmítá ovšem, že by nyní jednala podobně. „Jen jsem poukázala na neschopnost některých zaměstnanců školy v rámci ekonomických záležitostí, to ale není žádné vyhrožování nebo osočování,“ hájí se.

Řešila se nová třída, kuchyně, střecha i zahrada, vysvětluje ředitel ztrátu

Žádného pochybení ze své strany si není vědom ani odvolaný ředitel školy, kterou navštěvuje asi 170 žáků. Na dotazy iDNES.cz ze zdravotních důvodů odpovědět nemohl, předtím se však vyjádřil pro Novinky.cz.

„V roce 2023 se ve škole budovala nová první třída, zrušila se školní kuchyně a přebudovávala se na výdejnu. Do části budovy zatékalo, museli jsme udělat střechu a dokončovali jsme projekt přírodní zahrady. Na zvýšené výdaje jsem starostku upozorňoval, i když to teď popírá. Byl to jediný rok za mých třináct let tady, kdy jsem byl v minusu. Jednou jedinkrát,“ poznamenal Háder ke kritice ohledně peněz.

Podobně se staví i k údajnému nevhodnému chování jednoho ze zaměstnanců. „Již jsem paní starostce řekl, že nemám žádné podněty o tom, že by se něco takového dělo, a panu učiteli věřím. Načež jsem se od ní dozvěděl, že i já se nevhodně chovám k dívkám, což odmítám,“ uvedl Háder, podle nějž starostka nedoložila žádné důkazy.

Děti musely podepsat petici, i když nechtěly, tvrdí starostka

Rajchlová tvrdí, že informace má přímo od dívek, které prý pedagog osahával a měl poznámky ohledně jejich vzhledu, a důkazy již předala policii. „Nechápu, že i ženy, které samy mají doma děti, tvrdí, že to není pravda,“ podotýká starostka s tím, že stejný učitel dostal před několika lety za obdobné chování výpověď na základní škole Kupkova v Břeclavi.

Na straně ředitele nicméně stojí početná řada žáků. V pondělí se během obědové pauzy vydali s transparenty k radnici, aby vyjádřili Háderovi podporu a žádali o jeho vrácení do funkce. To však podle starostky možné není.

„Nefunguje to tak, že bychom mohli odvolat to, co jsme odvolali, ani kdybychom chtěli. Ředitel může vzejít pouze z řádného výběrového řízení,“ vysvětluje Rajchlová s tím, že žádná petice rozhodnutí zvrátit nemůže.

Háder tedy k poslednímu červnu skončí. „Některé děti, které znám z různých akcí, které pořádám, mi navíc psaly, že petici sdružení rodičů a přátel školy na podporu ředitele musely podepsat, i když nechtěly. To, myslím, vypovídá hodně,“ říká Rajchlová.

V Hustopečích žádný posun

Opačný problém řeší v nedalekých Hustopečích na Břeclavsku. Před měsícem se u radnice část učitelů, rodiče i studentů sešla, aby vyjádřili nesouhlas proti novému řediteli zdejší základní školy v Komenského ulici Jiřímu Horákovi. Ten je podle nich hrubý, dělá zmatečná rozhodnutí a neplní své povinnosti, navrch v únoru odvolal dvě své zástupkyně.

V návaznosti na to podalo deset zaměstnanců výpověď a 35 sepsalo stížnost s tím, že pokud Horák sám nerezignuje, požadují, aby ho radnice odvolala. To se však nestalo.

Od protestu se podle jednoho z rodičů nestalo nic, co by nasvědčovalo uklidnění situace. „Atmosféra na škole se zhoršuje, stále je ještě spousta pedagogů, kteří zvažují odchod. Je navíc veřejným tajemstvím, že ředitel nemá personálně zajištěn chod na následující školní rok, a to jak pro první, tak pro druhý stupeň. Velkým problémem je i odchod paní psycholožky, která na škole působila více než patnáct let,“ posteskl rodič, který si přál zůstat v anonymitě.