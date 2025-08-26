Chtěl si opéct špekáček, zapálil celý les. Napíchnutý párek našli ještě hasiči

Neznámý rádoby táborník si chtěl nedaleko Brna opéct špekáček na ohni. Nenapadlo jej ale nic lepšího než rozdělat oheň v lese, zvlášť v aktuálně suchém počasí, kdy několik týdnů pořádně nepršelo. Kvůli suché hrabance a listí se plameny proměnily ve velký požár.
Požár lesa mezi Střelicemi a Nebovidami na Brněnsku způsobila nedbalost rádoby táborníka, který si tu chtěl opéct párek. Ten hasiči ještě našli. (26.8.2025) | foto: HZS JMK

Když se oheň začal šířit dál, pachatel či celá parta utekla raději pryč. Na místě zbyl jen na klacku napíchnutý špekáček, na zveřejněné fotografii to navíc vypadá, že ještě ani není opečený.

Požár lesa mezi Střelicemi a Nebovidami na Brněnsku (26.8.2025)

Hasiči, kteří s požárem bojovali více než hodinu, tak neměli o příčinách požáru dlouho pochyb. Šlo zkrátka o nedbalost, respektive nezodpovědné chování.

Ostatně požár nebyl nijak malý, v lese mezi Nebovidami a Střelicemi na Brněnsku hořelo na čtyřech hektarech. „Na místo vyjelo šest jednotek hasičů, které zasahovaly pomocí osmi vodních proudů,“ uvedl mluvčí hasičů Štěpán Komosný s tím, že do rána místo hlídala ještě jednotka dobrovolníků ze Střelic.

„Výše škody i uchráněných hodnot jsou stále v šetření,“ doplnil mluvčí. Podle toho pak ostatně bude jasnější případný postih pro pachatele, pokud se jej podaří vypátrat.

