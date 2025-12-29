Například v Hodoníně, Břeclavi a Znojmě bude menší dětský ohňostroj. V Kyjově na Hodonínsku dokonce zrušili záchytnou stanici pro psy, aby náměstí nebylo v zakázané zóně. Vyškov naopak vzal na vědomí, že nová pravidla mu ohňostroj nepovolují, Brno už jej na přelomu roku nedělá od roku 2017.
|
Novoroční ohňostroje ruší jedno město za druhým, i kvůli včelám
V Brně pořádá radnice městské části Brno-střed na silvestra na Zelném trhu oslavu, jejíž součástí je zimní kino se snímky Wonka a West Side Story a pak koncert skupiny Lumeny. Večerní program ukončí novoroční přípitek.
Silvestrovský dětský ohňostroj se uskuteční ve Znojmě na Masarykově náměstí, součástí programu bude i divadelní představení. V Kyjově bude ohňostroj součástí odpolední a večerní Guláš párty u radnice. Na Nový rok odpálí petardy v Břeclavi a Hodoníně.
|
Nad brněnskými ohňostroji se smráká. Studie posoudí, jak moc škodí přírodě
Vyškov byl zvyklý ohňostroj také odpalovat, ale letos už nemůže. „Přestože jsme pečlivě prověřovali všechny možné varianty a dlouhodobě s ohňostrojem počítali, dostupná místa se natolik zúžila, že by ani profesionálně řízený ohňostroj nebyl v souladu s bezpečnostními požadavky. Do budoucna budeme hledat jiné vhodné formy, jak si příchod nového roku důstojně připomenout,“ uvedlo vedení města na webu.
Novela zákona o pyrotechnice vyžaduje, aby se zábavní pyrotechnika a ohňostroje neodpalovaly blíže než 250 metrů například od nemocnic, domovů pro seniory či zoologických zahrad.