Ohňostroje na Brněnské přehradě doplní rekordní dronová show s 500 drony

Letošní ročník brněnského festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis začne 30. května nesoutěžním ohňostrojem ve sportovním a zábavním areálu v Hněvkovského ulici. Bude v pořadí 150. ohňostrojem, který festival od začátku své existence nabídne. Soutěžní přehlídka ohňostrojů se letos přesouvá z června na začátek letních prázdnin. Na Brněnské přehradě je diváci uvidí 27. června a 1. a 4. července. O sobotách jim bude předcházet dronová show. V tiskové zprávě to dnes uvedl Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip&Co.
Ohňostroje letos předvedou tvůrci z Česka, Švýcarska a Finska. Představení začínají tradičně ve 22:30.
"Před sobotními ohňostroji na přehradě se už popáté můžeme těšit na dronová světelná představení. Po loňských produkcích s 300 drony nás čeká při Ignis Drone Show téměř dvojnásobná letka světelných strojů, představí se jich rekordních 500," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Poprvé a nejen pro dětské diváky bude produkce na přehradě doplněná o laserový světelný maják, který vytvoří další multimediální zážitek v době mezi dronovými show a ohňostroji.
Součástí festivalu budou i další zábavné akce, které se v červnu ve městě konají. Tou hlavní a patrně nejnavštěvovanější je 13. a 14. června Dopravní nostalgie, při které vyjíždějí do ulic a na tratě v okolí Brna historické vozy MHD a historické vlaky.