Systému péče o ohrožené děti v Česku chybí především dostupné sociální služby pro rodiny, jednotné postupy i kvalitní data, o která by se dalo opřít při jeho řízení. ČTK to napsal dětský ombudsman Martin Beneš. Upozornil také na nedostatek volných přechodných pěstounů v mnoha krajích a neuspokojivou situaci s kapacitami ve specializovaných zařízeních, kvůli které úřady někdy umisťují děti tam, kde je zrovna volná postel, namísto výběru podle jejich potřeb.
Ochrana ohrožených dětí se podle Beneše postupně zlepšuje, přesto má systém podle něj velké rezervy například v terénní pomoci rodinám. Právě sociální služby přitom umožňují rodičům získat chybějící dovednosti, nebo je nahradit. "To může znít nákladně, ale opak je pravdou – doplnění či nahrazení rodičovských kompetencí přímo v rodině je vždy méně nákladné než péče o dítě mimo jeho rodinu," uvedl Beneš. Větší podpora rodin, zejména v případech zanedbávání dětí, by podle něj uvolnila kapacity v ústavní výchově a pěstounské péči pro děti, které doma zůstat nemohou, protože tam nejsou v bezpečí.
Mnoho změn by se podle dětského ombudsmana dalo udělat i bez úpravy zákonů, pokud by nechyběla vůle aktérů. "Ti mnohdy sledují spíše rezortní a další parciální zájmy než zájmy ohrožených dětí. Například investice do sociálních služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny nejsou na úrovni mnoha samospráv politicky populárním tématem. Právě bez nich ale není možné zajistit dětem odpovídající úroveň ochrany a zajistit jejich potřeby," uvedl Beneš.
Mezi jednotlivými kraji úřad pozoruje mírně rozdílnou praxi v tom, jak se jim daří o ohrožené děti postarat a jak rychle dokážou najít náhradní péči. V žádném se ale nezabýval excesivní praxí. Celorepublikově však dětský ombudsman vidí neuspokojivou situaci při umisťování dětí do specializovaných zařízení, jako jsou dětské domovy se školou, dětské psychiatrické léčebny či domovy pro lidi se zdravotním postižením. "Výsledkem jsou případy, kdy v případě potřeby umístit dítě do zařízení OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí, pozn. ČTK) hledá to, ve kterém je fakticky volná postel, místo výběru podle důležitějších kritérií - například vzdálenosti od původního bydliště a specializace poskytované péče," uvedl Beneš.
Kancelář ombudsmanky a dětského ombudsmana podporuje transformaci velkých dětských domovů do menších zařízení rodinného typu. Podle Beneše jde o krok správným směrem, který snižuje napětí a konflikty mezi dětmi a lépe je připravuje na samostatný život. Zatímco některé kraje už přeměnu svých domovů dokončují, jiné podle něj hledají spíše důvody, proč to nejde.
V případě pěstounské péče na přechodnou dobu sice celkový počet aktivních rodin stoupá, ke konci října jich bylo podle dat ministerstva práce a sociálních věcí 958, klesá ale počet těch, které jsou okamžitě volné k přijetí dítěte. Na konci října jich bylo v celém Česku 27 a sedm krajů mělo jednu či dokonce žádnou volnou rodinu. Podle Beneše to může souviset i s tím, že děti v krizových rodinách zůstávají déle než zákonný jeden rok, protože se pro ně nedaří najít dlouhodobé pěstouny. Týká se to zejména dětí s postižením, dětí starších tří let, sourozeneckých skupin či dětí z menšinového etnika.
Na dětského ombudsmana se letos od ledna do konce října obrátilo 193 dětí, přičemž 38 podnětů se týkalo poměrů v zařízeních a tři pěstounské péče. Děti si nejčastěji stěžují na přístup a nevhodné chování pracovníků, omezení kontaktů s blízkými, zákazy vycházek a dovolenek, nedostatečnou zdravotní péči nebo na to, že nejsou zapojovány do rozhodování o sobě samých.