Ombudsman kritizuje úřady za nečinnost při nepovolené stavbě v Potštejně

Potštejn na Rychnovsku podle stížnosti ombudsmanovi bez povolení opravil místní komunikaci, následně podle veřejného ochránce práv pochybily jak stavební úřad, tak krajský úřad. Stavební úřad obci za porušení stavebního zákona neuložil pokutu, krajskému úřadu zase ombudsman vyčetl, že vůči nečinnosti stavebního úřadu nepřijal opatření k nápravě. Za obdobný přestupek přitom stavební úřady stavebníky běžně pokutují. Vyplývá to z databáze ombudsmana. Oba úřady pochybení odmítly.
Podnět ombudsmanovi podal muž, který si v souvislosti s ilegální opravou komunikace v Potštejně stěžoval na nečinnost stavebního úřadu v Rychnově nad Kněžnou a následně krajského úřadu. Stavební úřad stavbu sice dodatečně povolil, avšak pokutu obci neuložil s odůvodněním, že obec v řádné lhůtě požádala o dodatečné povolení, zaplatila správní poplatek a doložila podklady pro dodatečné povolení.
Stěžovatel se pak obrátil na krajský úřad, který ale odmítl zasáhnout proti nečinnosti stavebního úřadu s odůvodněním, že jednání obce nebylo společensky škodlivé.
Ombudsman dospěl k opačnému závěru. Podle něj měl stavební úřad zahájit řízení o přestupku, protože obec jako stavebník provedla stavbu bez povolení. A argumentace krajského úřadu o nedostatečné společenské škodlivosti pak podle něj neobstojí.
"Provedení nepovolené stavby rozhodně není bagatelním stavebním deliktem, ale naopak je jedním z nejzávažnějších protiprávních jednání na úseku stavebního řádu. Současně nejde o nějak vágně formulovanou skutkovou podstatu, ale o přesně vymezený skutek popsaný ve stavebním zákoně. To, že stavební úřad s obcí řízení o přestupku ani nezahájil a neprojednal s ní porušení stavebního zákona, nelze akceptovat," uvedl veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.
Úřady podle ombudsmana pochybení odmítly, nepřijaly žádná opatření k nápravě a setrvaly na svých původních závěrech. Ombudsman tedy vyrozuměl Dopravní a energetický stavební úřad jako nadřízený orgán pro krajské úřady v oblasti dopravních staveb.
"Provedení stavby bez stavebního povolení je vážným stavebním deliktem. Za tento přestupek stavební úřady stavebníky běžně pokutují. V těchto případech je dotčen veřejný zájem samotným provedením stavby bez potřebného povolení," uvedl ombudsman.