Ombudsman loni vyřídil přes 8200 podnětů, upozornil na nedostatky v ochraně dětí

Zřízení institutu dětského ombudsmana k 1. červenci loňského roku bylo zásadním milníkem v ochraně lidských práv v Česku, samotný vznik nové funkce však nestačí. Vyplývá to z výroční zprávy veřejného ochránce práv za rok 2025. Stát podle ní dlouhodobě selhává v systémové ochraně zranitelných dětí, chybí ucelená koncepce a naléhavě se čeká na reformu péče o děti se zdravotním postižením. Celkově úřad veřejného ochránce práv loni vyřídil 8285 podnětů, více než předloni. Dětským ombudsmanem je od letošního dubna Martin Beneš, do té doby měl agendu na starosti zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.
Úřad ochránce práv dětí přijal za druhou polovinu loňského roku 767 podnětů týkajících se práv nejmladší generace. Za celý rok 2025 čítala dětská agenda 1345 přijatých podnětů. Přímo od dětí přišlo 161 podnětů, což byl meziroční nárůst o 62 podání.
Výroční zpráva v této souvislosti upozorňuje na hlubší, dlouhodobě neřešené problémy celého systému. Úřad například dlouhodobě poukazuje na to, že agenda ochrany dětí je v Česku roztříštěná mezi několik ministerstev, což vede k tomu, že státu chybí jednotný a provázaný systém.
Zpráva také upozorňuje na to, že v Česku stále chybí zásadní reforma péče o děti se zdravotním či kombinovaným postižením a duševním onemocněním. Tyto děti a jejich rodiny často zůstávají bez odpovídající podpory v krizových situacích. Úřad rovněž poukazuje na pomalý postup v přeměně ústavní péče a na nedostatky v inkluzivním vzdělávání, tedy v začleňování dětí se zdravotním či sociálním znevýhodněním do běžných tříd.
Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček se loni zabýval například dostupností bydlení, fungováním dávkového systému či postupy úřadů práce a stavebních úřadů. Celkově úřad loni vyřídil 8285 podnětů, v roce 2024 to bylo asi 7450 podnětů. V 549 případech loni zjistil pochybení úřadů.
Vedení instituce letos doznalo kompletní obměnu. Koncem března se dětským ombudsmanem stal Beneš. Křečka v polovině června ve funkci veřejného ochránce práv vystřídala Eva Kostolanská. Vít Alexander Schorm nadále působí jako zástupce obou ochránců.