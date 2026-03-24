Ombudsman na výzvu dostal přes 800 podnětů od lidí, kteří poukazují na problémy

Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana obdržela na výzvu v závěru loňského roku 804 podnětů od jednotlivců i organizací. Týkaly se například bydlení či náhradní rodinné péče. Podle kanceláře to potvrzuje zájem veřejnosti o lidská práva a témata, která se jich dotýkají. Kancelář o tom dnes informovala na svém webu.
Lidé a organizace reagovali na výzvu kanceláře: "Vidíte problém, který by neměl zůstat bez povšimnutí?" Podle ředitelky právní sekce Jany Gregorové se díky výzvě podařilo zjistit, jaké problémy lidé v Česku vnímají jako nejpalčivější.
"Naším cílem bylo zjistit, jaká témata skutečně trápí obyvatele Česka. A to se nám díky cenné odezvě veřejnosti podařilo, děkujeme za ni. Všechny reakce jsme pečlivě pročetli. Do velké míry nám potvrdily, že se naše dosavadní práce ubírá správným směrem. Řadě problémů, o kterých nám lidé psali, se totiž už nyní věnujeme. Dostali jsme však i nové náměty a ty nám ukazují, kam je možné se dále vydat," uvedla Gregorová.
Paleta témat, která z výzvy vzešla, byla široká. Zahrnovala duševní zdraví, bydlení, náhradní rodinnou péči, diskriminaci, vzdělávání, sociální služby, životní prostředí, práva lidí s postižením, práva obětí trestných činů, domácí násilí, šikanu ve školách a řadu dalších. Podněty budou ombudsmani podle kanceláře zohledňovat podle jejich závažnosti i podle toho, zda mají dostatek informací a kapacit se jim věnovat.
Veřejnost dostane možnost zapojit se do činnosti obou ombudsmanů i v budoucnu. Nejbližší příležitostí bude nominace členů do poradním orgánu dětského ombudsmana. Později budou následovat i obdobné výzvy pro dva poradní orgány ombudsmana.