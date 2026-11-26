Stížnost na nevhodné chování soudce při pohovoru s dítětem nelze odmítnout jako tvrzení proti tvrzení, pokud lze průběh jednání zjistit ze záznamu sepsaného soudcem. Vyplývá to ze zprávy zástupce dětského ombudsmana Víta Alexandra Schorma. V ní konstatoval pochybení vedení Obvodního soudu pro Prahu 6 při vyřízení stížnosti otce na postup soudkyně při pohovoru s jeho dvanáctiletým synem. Zpráva je v evidenci stanovisek ombudsmana.
Schorm zdůraznil, že se vedení soudu nemá zaměřovat pouze na to, zda soudce doslova pronesl výroky, které mu dítě přičítá. "Nepřesnosti v líčení dítěte mohou plynout z toho, jak situaci prožívalo. Rozhodující je, zda by jednání soudce, jak vyplývá ze záznamu a z vyjádření přítomných, mohl nezaujatý vnější pozorovatel objektivně vnímat jako nátlakové či necitlivé vůči dítěti," uvedl Schorm.
Podle závěrů případný nátlak, nekorektnost či necitlivý přístup soudce vůči dítěti při pohovoru nespadají pod ochranu soudcovské nezávislosti. Stížnost na způsob komunikace proto nelze paušálně odmítnout jako nepřípustnou.
"Nevhodným chováním soudce je, pokud dítě vnímané jako zranitelný účastník konfrontuje s tvrzeními jiných osob, hodnotí a poměřuje jeho jednání, naznačuje represi či nepříznivé následky, například zásah policie či nařízení rodinné terapie, a vyžaduje od něj závazek k akceptaci určitého řešení. Takový postup nepřípustně přenáší odpovědnost za rodičovský konflikt na nezletilé dítě a činí z něj nástroj nátlaku k dosažení dohody rodičů," uvedl Schorm.
Zároveň upozornil, že pokud stížnost směřuje proti soudci, kterému již byly pravomocně uloženy výtky nebo kárný trest za nevhodné chování, musí vedení soudu věc prověřit se zvýšenou pečlivostí, obzvlášť v případě, že bylo mimo nařízené jednání a bez zvukového záznamu.
Podle evidence stanovisek ombudsmana se vedení obvodního soudu se závěry ztotožnilo, stížnost přehodnotilo jako částečně důvodnou a na další stížnost otce ji pak vedení Městského soudu v Praze označilo za plně důvodnou. Soudkyně už dříve přešla z opatrovnické agendy na civilní úsek. Vedení soudu jí udělilo výtku a doporučilo jí například školení komunikačních dovedností. Schorm tato opatření vyhodnotil jako dostačující a šetření ukončil s tím, že s ohledem na kárnou minulost soudkyně musí vedení soudu vykonávat trvalý a důsledný dohled.