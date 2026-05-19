Ombudsmani kritizují přesun lidskoprávní agendy na čtyři ministerstva

Ombudsman, dětský ombudsman a jejich zástupce nesouhlasí s krokem vlády přesunout agendu Odboru pro lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády ČR na další čtyři ministerstva. Obávají se, že to zásadně oslabí lidskoprávní hlas ve vládních agendách. Uvedli to dnes ve společném vyjádření na webu Kanceláře ombudsmana. O změně v pondělí rozhodla vláda. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se tak odstraňuje dvoukolejnost a nelogičnost a také plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii.
"Pokud budou lidskoprávní témata rozdělena mezi jednotlivé resorty, bude v rámci moci výkonné chybět samostatná struktura, která by tuto agendu systematicky prosazovala ve vládních materiálech. Pokud by některé kroky či politiky jednotlivých členů vlády byly v rozporu s ochranou lidských práv, bude hlas upozorňující na takové problémy výrazně oslaben. Není ani jasné, zda vláda bude schopna při takovém oslabení dostatečně zajistit naplňování svých mezinárodních lidskoprávních závazků," uvedli v prohlášení ombudsman Stanislav Křeček, dětský ombudsman Martin Beneš a jejich zástupce Vít Alexander Schorm.
Tento krok podle nich zároveň představuje opačný směr, než jaký doporučuje analýza Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která naopak navrhovala posílení vládního útvaru. "Zároveň zdůrazňujeme, že vznik národní lidskoprávní instituce (NHRI) ani instituce dětského ombudsmana nemůže v plném rozsahu nahradit činnost zrušených vládních lidskoprávních odborů. Měly odlišnou funkci. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva a její odborný tým byl pro nás důležitým partnerem na vládní úrovni při prosazování změn. Nevíme, jak bude v budoucnu zajištěn výkon této agendy a kontinuita dosavadní spolupráce, ani co bude s připomínkovým místem zmocněnkyně," uvedli.
Za problematické považují také to, že rozhodnutí bylo oznámeno náhle a bez jakékoliv zmínky na Radě vlády pro lidská práva, která zasedala minulý týden. "Nepředcházela mu odborná diskuse. Takto zásadní krok ale měl být konzultován mimo jiné s různými vládními radami," uvedli ombudsmani.
Tematiku národnostních menšin bude podle rozhodnutí vlády spravovat ministerstvo kultury, protidrogové problematiky a duševního zdraví pak ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo práce a sociálních věcí se bude zabývat záležitostmi romské menšiny, právy osob se zdravotním postižením a rovností žen a mužů.