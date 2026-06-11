Ombudsmani: Metodika ministerstva upřesní pravidla pro nahrávání lékařů pacienty

Ministerstvo zdravotnictví upřesní pravidla pro nahrávání lékařů pacienty. Metodika je v připomínkovém řízení, po jeho skončení by mohla začít platit. Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana do ní přispěla, informovala dnes na webu.
"Pacient je ve vztahu k lékaři obvykle tou slabší stranou. Pokud navíc nemá jinou možnost, jak prokázat ze strany zdravotníků nedostatek respektu nebo třeba nedůstojné zacházení, může si pořídit nahrávku. Souhlas k nahrávání nebude potřebovat v situaci, kdy nahrávku pořídí k ochraně svých práv. Když se rozhodne podat stížnost, může k ní nahrávku připojit," vysvětlila právnička Běla Vaverková, která se v Kanceláři ombudsmana a dětského ombudsmana specializuje na zdravotnictví.
Tímto způsobem nahlíží na otázku vytváření záznamů i nová metodika "Pořizování nahrávek zdravotníků a jejich využití při šetření stížností a ve správním řízení". Ta mimo jiné upozorňuje, že zdravotnická zařízení nemohou nahrávání plošně zakázat, jak se to v současnosti někdy děje. Nahrávání je totiž v některých případech podle Kanceláře ombudsmana legitimní a může představovat jeden z mála způsobů, jak doložit průběh komunikace mezi pacientem a zdravotníky. Typicky jde o situace, kdy pacient použije mobil nebo jiné zařízení, aby zachytil konzultaci o svém zdravotním stavu. Nahrávka může sloužit také při sporu o průběh lékařského poučení, nebo pokud je člověku odmítnuta lékařská péče.
Pacienti by však i v těchto případech měli upřednostnit otevřený přístup a zdravotníka o svém záměru natáčet předem informovat. Utajené nahrávky jsou až krajní možností. Zároveň ten, kdo nahrávku pořizuje, musí mít na paměti práva zdravotníků, ale i dalších lidí, kterých by se mohla dotknout.
Nyní metodika prochází připomínkovým řízením, které potrvá do 10. července. Pak by mohla začít sloužit správním orgánům, které se zabývají stížnostmi ve zdravotnictví. Zároveň poskytne vodítko i zdravotním zařízením a pacientům.