Ombudsmanka se zastala muže kvůli řízení ke stavbě kompostárny u domů

Veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská se zastala muže, kterého stavební úřad nepřizval k řízení k umístění obecní kompostárny. Úřad oslovil jen nejbližší sousedy kompostárny, ty vzdálenější opomněl, přestože je mohl záměr také ovlivnit. Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana o tom dnes informovala na svém webu.
"Do povolovacího řízení dle stavebního zákona má být zapojen každý, koho může záměr přímo ovlivnit. Nemusí tedy jít jen o majitele sousedního pozemku, ale v řadě případů i o lidi z širšího okolí. Úřady by měly respektovat jejich práva, zvlášť u projektů, které mohou mít vliv na životní prostředí či kvalitu bydlení," uvedla ombudsmanka. Podle ní by měli být dotčení vlastníci v co nejširší míře zapojeni již do plánování.
Nic takového se ale nestalo v případě kompostárny, kterou zřídila obec v blízkosti obytných domů. Majitel jednoho z nich si spolu se sousedy stěžoval na zápach, přemnožení potkanů, kouř z pálení či ohrožení kvality vody v nedaleké studni. Přitom o to, aby s ním stavební úřad jednal jako s účastníkem řízení, žádal už ve chvíli, kdy obec svůj záměr o umístění komunitní kompostárny na nedaleký pozemek oznámila.
Stavební úřad však jeho požadavek zcela pominul. Místo toho mu dokonce ve stejný den, kdy oznámil zahájení řízení, sdělil, že žádné řízení nevede.
Muž se proto obrátil na ombudsmana, který případ prošetřil. Ukázalo se, že stavební úřad pochybil, když k řízení přizval jen vlastníky bezprostředně sousedících pozemků. Pochybil také krajský úřad, který upozornění muže na obtěžující provoz kompostárny nepředal příslušnému magistrátu. Ombudsmanka úřady vyzvala, aby svou praxi do budoucna napravily. Zároveň požaduje, aby úřady nadále věnovaly kompostárně potřebnou pozornost a její provoz kontrolovaly.