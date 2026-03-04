Výsuvné sloupky i méně tramvají. Brno má plán pro omezení dopravy v centru

Oldřich Haluza
  18:12aktualizováno  18:12
Velké změny slibuje vedení Brna pro dopravu v historickém centru města, kde se potýká s drzými šoféry a nadměrným množstvím aut. Zásadní roli budou hrát výsuvné sloupky umístěné na třech místech páteřní ulice. Významně se také sníží počet vjezdových oprávnění. Nově o něj přijdou taxi, zásilkové a kurýrní služby. V plánu je také snížení počtu tramvají přes centrální náměstí Svobody.
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...
16 fotografií

Sloupky přibudou při vjezdu do Masarykovy z Nádražní, mezi náměstím Svobody a Masarykovou a také na Rašínově. Od těch umístěných v jiných ulicích se budou lišit pouze čtečkou registračních značek, která pozná auto s oprávněním a stáhne mu ho dolů. Spustí se i při průjezdu tramvají. Pro ostatní se stane fyzickou překážkou bránícím vjezdu. Tento model už si město vyzkoušelo u sloupků umístěných v Gorazdově ulici na cestě k hradu Špilberk.

Stovky vjezdů do zákazu jedním autem. Drzé řidiče mají v Brně zastavit sloupky

Snížit počet aut na náměstí Svobody má i přikázaný směr vpravo na křižovatce Masarykovy a Jánské, který je v místě již delší dobu. „Jednou z hlavních změn je důsledná kontrola přikázaného odbočení z Masarykovy na Jánskou – nově zde totiž budou umístěny kamery, které to budou hlídat. Navíc se na Masarykovu řidiči bez oprávnění vůbec nedostanou, a to právě díky výsuvným sloupkům,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Jejich instalace je v plánu na září.

Na výsuvné sloupky padla volba poté, co se nepodařilo domluvit komplikovanější a přísnější řešení v podobě semaforů. V jejich případě by drzí šoféři, kteří do centra jezdí navzdory nainstalovaným kamerám ve vjezdech a kontrolujícím strážníkům, za projetí na červenou přicházeli o body a hrozilo by jim brzké vybodování.

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty se ukázaly jako neúčinné. (říjen 2025)
16 fotografií

Kratochvíl loni na podzim avizoval jejich umístění od začátku letošního roku, k čemuž nedošlo, protože se nepodařilo vyřešit některé problémy. Nyní semafory označuje až za krajní řešení, k nimž by mohli přistoupit v případě, že čerstvě oznámené změny nezafungují.

Jejich součástí je také redukce počtu vjezdových oprávnění. Loni v létě jich bylo přes deset tisíc, do pěší zóny zhruba tisícovka. Množství povolenek má klesnout o několik tisíc. Doplatí na to zásilkové služby nebo taxi. Taxikáři navíc přijdou o místa v historickém centru.

Brno mění strategii. Místo semaforů zastaví drzé motoristy v centru sloupky

„Do centra vjedou pouze rezidenti, abonenti, vlastníci parkovacích stání, lidé s kartou ZTP a ZTP/P, sociální a zdravotní služby, vozy integrovaného záchranného systému nebo výjimečně auta společností zajišťujících technickou infrastrukturu. Služby pro rezidenty jako opraváři nebo dovoz zboží budou povoleny pouze v časech pro zásobování, tedy od 4 do 11 hodin,“ uvedl Kratochvíl. Dosud byla povolena doba mezi šestou a půl jedenáctou.

Místa umístění nových výsuvných sloupků v centru Brna.

Místa umístění nových výsuvných sloupků v centru Brna.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Výrazně menší provoz má být kromě páteřní spojnice přes Masarykovu, náměstí Svobody a Rašínovu také ve Veselé. Tam bude zákaz vjezdu s výjimkou rezidentů a řidičů jedoucích do podzemních garáží ve Špalíčku. Ostatní dostanou pokutu, oprávněnost vjezdu pohlídá kamerový systém. Na začátku na křižovatce Husovy a Solniční bude zároveň umístěný ukazatel obsazenosti parkovacích míst ve Špalíčku.

Veselá se má stát dokonce pěší zónou, podobně jako třeba souběžná Česká. Napomůže tomu zrušení parkovacích míst ve spodní části Dominikánského náměstí. Naopak zachovaná zůstanou podélná místa za Komerční bankou i kolmá pod hotelem International. Tento prostor ale čekají úpravy v souvislosti s dokončením aktuálně vznikajícího koncertního sálu, parkování nabídnou garáže pod ním.

Některé tramvaje pojedou oklikou

Vyhrazená parkovací stání pro instituce a firmy se zruší i v několika dalších ulicích. Kromě Dominikánského náměstí se změna týká třeba toho Jakubského nebo Kapucínského. Přemění je na místa pro rezidenty v zóně A, některá poslouží pro obrátková stání.

Po domluvě s dopravním podnikem dojde ke snížení četnosti tramvají projíždějících přes centrální náměstí Svobody, kudy jezdí linky 4 a 9. Část spojů bude muset zamířit okolo přes Husovu, nebo Malinovského náměstí a Rooseveltovu. „Jestli se frekvence spojů sníží o polovinu, třetinu nebo o pětinu, to je teď ještě na diskusi,“ poznamenal radní s tím, že dostupnost MHD zůstane zachovaná.

Většina opatření začne platit v červnu. V září se přidají sloupky a ještě letos by mělo dojít k úpravám ve Veselé.

10. října 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Liberec bude mít poblíž radnice půltunový model města, chce na něj lákat turisty

ilustrační snímek

Liberec bude mít v Kostelní ulici nedaleko radnice půltunový 3D model města, chce na něj lákat turisty. Do pěti měsíců by ho měl vytvořit architekt Ivo Louda,...

4. března 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Karlovarský kraj do léta vybuduje dočasný stacionář pro onkologické pacienty

ilustrační snímek

V bývalé transfuzní stanici v Karlových Varech vznikne dočasný denní stacionář pro pacienty Komplexního onkologického centra Karlovarské krajské nemocnice (KOC...

4. března 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Výsuvné sloupky i méně tramvají. Brno má plán pro omezení dopravy v centru

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Velké změny slibuje vedení Brna pro dopravu v historickém centru města, kde se potýká s drzými šoféry a nadměrným množstvím aut. Zásadní roli budou hrát výsuvné sloupky umístěné na třech místech...

4. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Na Evropský olympijský festival mládeže 2029 dá Liberecký kraj až 34 milionů Kč

ilustrační snímek

Na Evropský olympijský festival mládeže 2029 (EYOF), který bude v Libereckém kraji, přispěje hejtmanství až 34 miliony korun, řekla dnes novinářům krajská...

4. března 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Historickým městem roku v Královéhradeckém kraji je Hradec Králové

ilustrační snímek

Historickým městem roku 2025 v Královéhradeckém kraji je stotisícový Hradec Králové. Postoupil do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny 16. dubna...

4. března 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Policisté pátrají po muži z Kladna, může se pokusit o sebevraždu

ilustrační snímek

Policisté pátrají po dvaašedesátiletém muži z Kladna, může se pokusit o sebevraždu. Má problémy s chůzí, léčí se se srdečními a psychickými problémy, ale ne u...

4. března 2026  16:03,  aktualizováno  16:03

Na jihu Moravy loni žilo 112.900 cizinců, tvořili 9,2 procenta obyvatel

ilustrační snímek

Na jihu Moravy žilo na konci loňského roku 112.900 cizinců. Od roku 2024 se jejich počet zvýšil o 2837 lidí, podíl na počtu obyvatel kraje se zvýšil o dvě...

4. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubice plánují třídicí linku pro celou aglomeraci, čekají na schválení dotace

ilustrační snímek

Služby města Pardubic by letos chtěly zahájit stavbu třídicí linky na separovaný odpad za desítky milionů korun. Čekají na přidělení evropské dotace, aby mohly...

4. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Kolín nechá zpracovat průzkum Masarykova mostu, určí rozsah budoucích oprav

ilustrační snímek

Kolín chce letos nechat zpracovat diagnostický průzkum Masarykova mostu, má být podkladem pro jeho celkovou rekonstrukci. Rada města v pondělí schválila...

4. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Zpěvačka Pam Rabbit pokřtí svou novou desku Planet 33 na show ve Foru Karlín

Zpěvačka a skladatelka Pam Rabbit vydala nové album.

Pam Rabbit patří bezpochyby mezi nejvýraznější hlasy současného popu. Zajímavé tracky charismatické zpěvačky vynikají svou nevšedností. Mezi její poslední počiny patří třeba společný song s Ewou...

4. března 2026  17:39

Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....

Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...

4. března 2026  17:22,  aktualizováno  17:23

Úředníci skartují stovky registračních značek, stříhají je ručně pákovými nůžkami

Pracovník odboru dopravy Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou Aleš Kališ...

Žďárský odbor dopravy skartuje 1580 kusů registračních značek aut a jiných vozidel, které má v depozitu déle než tři roky. Možnost skartace se týkala zhruba 1800 značek, u 220 lidé včas požádali o...

4. března 2026  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.