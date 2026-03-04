Sloupky přibudou při vjezdu do Masarykovy z Nádražní, mezi náměstím Svobody a Masarykovou a také na Rašínově. Od těch umístěných v jiných ulicích se budou lišit pouze čtečkou registračních značek, která pozná auto s oprávněním a stáhne mu ho dolů. Spustí se i při průjezdu tramvají. Pro ostatní se stane fyzickou překážkou bránícím vjezdu. Tento model už si město vyzkoušelo u sloupků umístěných v Gorazdově ulici na cestě k hradu Špilberk.
Stovky vjezdů do zákazu jedním autem. Drzé řidiče mají v Brně zastavit sloupky
Snížit počet aut na náměstí Svobody má i přikázaný směr vpravo na křižovatce Masarykovy a Jánské, který je v místě již delší dobu. „Jednou z hlavních změn je důsledná kontrola přikázaného odbočení z Masarykovy na Jánskou – nově zde totiž budou umístěny kamery, které to budou hlídat. Navíc se na Masarykovu řidiči bez oprávnění vůbec nedostanou, a to právě díky výsuvným sloupkům,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Jejich instalace je v plánu na září.
Na výsuvné sloupky padla volba poté, co se nepodařilo domluvit komplikovanější a přísnější řešení v podobě semaforů. V jejich případě by drzí šoféři, kteří do centra jezdí navzdory nainstalovaným kamerám ve vjezdech a kontrolujícím strážníkům, za projetí na červenou přicházeli o body a hrozilo by jim brzké vybodování.
Kratochvíl loni na podzim avizoval jejich umístění od začátku letošního roku, k čemuž nedošlo, protože se nepodařilo vyřešit některé problémy. Nyní semafory označuje až za krajní řešení, k nimž by mohli přistoupit v případě, že čerstvě oznámené změny nezafungují.
Jejich součástí je také redukce počtu vjezdových oprávnění. Loni v létě jich bylo přes deset tisíc, do pěší zóny zhruba tisícovka. Množství povolenek má klesnout o několik tisíc. Doplatí na to zásilkové služby nebo taxi. Taxikáři navíc přijdou o místa v historickém centru.
Brno mění strategii. Místo semaforů zastaví drzé motoristy v centru sloupky
„Do centra vjedou pouze rezidenti, abonenti, vlastníci parkovacích stání, lidé s kartou ZTP a ZTP/P, sociální a zdravotní služby, vozy integrovaného záchranného systému nebo výjimečně auta společností zajišťujících technickou infrastrukturu. Služby pro rezidenty jako opraváři nebo dovoz zboží budou povoleny pouze v časech pro zásobování, tedy od 4 do 11 hodin,“ uvedl Kratochvíl. Dosud byla povolena doba mezi šestou a půl jedenáctou.
Místa umístění nových výsuvných sloupků v centru Brna.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Výrazně menší provoz má být kromě páteřní spojnice přes Masarykovu, náměstí Svobody a Rašínovu také ve Veselé. Tam bude zákaz vjezdu s výjimkou rezidentů a řidičů jedoucích do podzemních garáží ve Špalíčku. Ostatní dostanou pokutu, oprávněnost vjezdu pohlídá kamerový systém. Na začátku na křižovatce Husovy a Solniční bude zároveň umístěný ukazatel obsazenosti parkovacích míst ve Špalíčku.
Veselá se má stát dokonce pěší zónou, podobně jako třeba souběžná Česká. Napomůže tomu zrušení parkovacích míst ve spodní části Dominikánského náměstí. Naopak zachovaná zůstanou podélná místa za Komerční bankou i kolmá pod hotelem International. Tento prostor ale čekají úpravy v souvislosti s dokončením aktuálně vznikajícího koncertního sálu, parkování nabídnou garáže pod ním.
Některé tramvaje pojedou oklikou
Vyhrazená parkovací stání pro instituce a firmy se zruší i v několika dalších ulicích. Kromě Dominikánského náměstí se změna týká třeba toho Jakubského nebo Kapucínského. Přemění je na místa pro rezidenty v zóně A, některá poslouží pro obrátková stání.
Po domluvě s dopravním podnikem dojde ke snížení četnosti tramvají projíždějících přes centrální náměstí Svobody, kudy jezdí linky 4 a 9. Část spojů bude muset zamířit okolo přes Husovu, nebo Malinovského náměstí a Rooseveltovu. „Jestli se frekvence spojů sníží o polovinu, třetinu nebo o pětinu, to je teď ještě na diskusi,“ poznamenal radní s tím, že dostupnost MHD zůstane zachovaná.
Většina opatření začne platit v červnu. V září se přidají sloupky a ještě letos by mělo dojít k úpravám ve Veselé.
10. října 2025