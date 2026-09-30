Onkologické oddělení ve Znojmě bude mít nové přístroje za 128 milionů korun

Oddělení radiační a klinické onkologie ve znojemské nemocnici získá nové přístroje zhruba za 128 milionů korun. Součástí modernizace je nákup nového lineárního urychlovače a CT simulátoru. Práce začaly v září a potrvají zhruba devět měsíců. Po tuto dobu budou muset pacienti za léčbou zářením dojíždět do Masarykova onkologického ústavu v Brně nebo do jihlavské nemocnice, uvedlo zařízení ve svém zpravodaji.
"Modernizace radioterapie je pro naši nemocnici i celý region velmi důležitou investicí. Chceme, aby naši pacienti měli i nadále moderní radioterapeutickou péči dostupnou přímo ve Znojmě a nemuseli za ní dojíždět jinam, často i desítky kilometrů. Nové vybavení nám zároveň umožní držet krok s vývojem radioterapie a nabídnout pacientům odpovídající možnosti léčby také v dalších letech," uvedl ředitel nemocnice Petr Liškář.
CT simulátor vytvoří detailní obrazová data, podle kterých mohou lékaři určit oblast k ozáření a připravit každému pacientovi individuální ozařovací plán. Lineární urychlovač pak dopraví stanovenou dávku záření na konkrétní místo. Cílem podle nemocnice je, aby záření působilo co nejpřesněji a co nejméně zatěžovalo okolní zdravé tkáně. Při přípravě léčby bude zdravotníkům pomáhat také umělá inteligence, která dokáže v CT snímcích vyznačit orgány, které je při ozařování třeba chránit.
Z dalších investic, které nemocnice připravuje, je modernizace stravovacího provozu zhruba za 150 milionů korun, uvedl ředitel. Nemocnice bude mít také nový urgentní příjem za 221 milionů korun, jehož stavba začala v září a potrvá asi rok a půl. V srpnu skončila rekonstrukce zázemí pro zaměstnance bezmála za 25 milionů korun.